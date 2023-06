Hierzulande finden gleich mehrere Turniere statt. Auf der Luxembourg Tour treffen einheimische Teams auf starke ausländische Mannschaften.

Sport 2 Min.

Luxembourg Tour

3x3-Basketballer kommen in den nächsten Wochen voll auf ihre Kosten

Bob HEMMEN Hierzulande finden gleich mehrere Turniere statt. Auf der Luxembourg Tour treffen einheimische Teams auf starke ausländische Mannschaften.

Als sich Chris Dentzer und Nadia Mossong Gedanken darüber machen, wie 3x3 in Luxemburg an Popularität gewinnen könnte, haben sie mehrere Ideen. Die Nationalmannschaften sollen an internationalen Wettbewerben teilnehmen, während auch hierzulande Turniere stattfinden. Zuletzt qualifizierten sich die FLBB-Frauen für die EM-Endrunde.

Cathy Schmit hat eine alte Leidenschaft neu entdeckt Die Basketballerin nimmt aus Malta ihre nächste Goldmedaille mit nach Hause. Diesmal triumphiert sie nicht in der Halle.

In den kommenden Wochen wird die erste 3x3 Luxembourg Tour ausgetragen. „Wir haben uns dabei am Konzept der FIBA orientiert. Es ist üblich, dass mehrere Events zusammenhängen“, erzählt Dentzer. Der administrative Direktor des nationalen Basketballverbandes hatte die Luxemburger Teams auch mit nach Malta begleitet, wo 3x3 erstmals bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten auf dem Programm stand. Die Frauen holten Gold, die Männer Silber. Mossong war bei den JPEE und beim Europe-Cup-Qualifier in Limassol (CYP) selbst im Einsatz, kümmert sich bei der FLBB aber auch um die Entwicklung der Trendsportart.

Nadia Mossong ist auch selbst im Einsatz. Foto: Stéphane Guillaume

Hierzulande beginnt die 3x3-Saison am Sonntag auf dem Neischmelz-Gelände in Düdelingen. Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten sich in vier Kategorien anmelden. Bei den Männern sind zwölf Teams dabei, darunter auch Spitzenmannschaften aus Deutschland und Frankreich.

Finale am 15. Juli

Doch warum kommen die Basketballer ausgerechnet nach Luxemburg? Die Luxembourg Tour ist ein sogenanntes Lite-Quest-Event. Wer sich in Düdelingen, Mondorf (1. Juli) oder Esch/Alzette (8. Juli) für das Finale am 15. Juli auf der Place de l'Europe in Luxemburg-Stadt qualifiziert, kann dort ein Ticket für den Pont du Gard Challenger (1. und 2. September) in Südfrankreich buchen. Dort besteht wiederum die Möglichkeit, sich für ein noch größeres Event zu qualifizieren.

Die FLBB stellt einen 3x3-Platz zur Verfügung. Foto: Shutterstock

Der Andrang für das erste Turnier in Düdelingen war groß. Dentzer hofft nun, dass sich in den nächsten Wochen noch weitere Teilnehmer für die anderen Veranstaltungen anmelden. Die FLBB organisiert die Events gemeinsam mit den ortsansässigen Basketballclubs – und stellt einen 3x3-Platz zur Verfügung. „Wir hätten gerne weitere Plätze, logistisch ist das aber eine Herausforderung“, erzählt Dentzer.

Wenn sich die 3x3 Luxembourg Tour 2023 als Erfolg herausstellt, könnte es in den kommenden Jahren weitere Ausgaben geben. Zudem besteht die Möglichkeit, dass der European-Cup-Qualifier in den nächsten beiden Jahren in Luxemburg stattfinden wird. Für Dentzer und Mossong wäre das ein wichtiger Schritt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.