(DaH) - Mehr als 3 000 Kinder waren am Sonntag in den Deichwiesen in Ettelbrück am Ball. Der nationale Fußballtag sorgte in seiner Jubiläumsausgabe für gute Stimmung.

1988 unter dem Motto „Schéiss e Goal“ ins Leben gerufen, ist der „Footballdag“ drei Jahrzehnte später fester Bestandteil im Kalender des nationalen Fußballverbandes sowie zahlreicher Vereine vom Ösling bis zum Gutland.

Insgesamt 292 Mannschaften jagten – aufgeteilt auf die fünf Alterskategorien Bambinis, Pupilles, Poussins, Minimes und Scolaires – dem runden Leder nach. Die Organisatoren verzeichneten am Sonntag neben den über 3 000 Kindern, welche aktiv dem Ball nachjagten, an die 5 000 Zuschauer.

In unserer Bildergalerie finden Sie die schönsten Fotos des Fußballtags.

Die Resultate