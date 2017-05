Les Blue Boys Mühlenbach ont fait sauter les bouchons dimanche en Série 2, tandis que le Minerva Lintgen garde les bouteilles bien au frais en Série 1. Kayl-Tétange a dépassé Berbourg à la deuxième place, synonyme de barrage pour la montée en PH, en Série 2.

Par Daniel Pechon



Série 1: Vianden condamne Schieren

La fin de saison de Lintgen est parfaite: le Minerva a aligné une cinquième victoire consécutive. Le leader a disposé du FC Kehlen (2-0), avec un but inscrit par mi-temps, oeuvres de Nivaldo Mendes (37e) et Dany dos Santos (67e). Erpeldange, qui a récupéré sur tapis vert deux points du match face à Mertzig (3-0, au lieu de 0-0), ne lâche rien. Le FC72 a défait Pratz-Redange (4-0), avec un premier but à la demi-heure de Jeff Reichling, puis une avalanche en fin de match avec un deuxième but à la 70e minute d'Antonio Fonseca et deux autres de Kylian Chalumeau et Junior dos Santos dans les cinq dernières minutes.

Dans un sursaut d'orgueil, Steinsel a infligé sa plus lourde défaite depuis la première journée à Medernach, déjà assuré de la cinquième place (5-1).

Festival de buts, surtout en seconde période, entre Lorentzweiler et Äischdall, deux équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe FLF. L'Alliance a marqué deux fois par mi-temps, tandis que la ligne offensive de Lorentzweiler, la deuxième meilleure de la série, a été plus lente au démarrage, avec un premier but juste avant la pause, puis une rafale de six buts au second acte. Réduit à dix à la 69e minute, Äischdall était déjà mené 5-2. Doublés de Dany Goncalves et Dan Lopes et but de Félix Meyer, Gilles Faber et Johnny Pintar pour Lorentzweiler et une incroyable victoire... 7-4 à l'arrivée.

En bas de tableau, Vianden s'est pratiquement mis à l'abri, sauf catastrophe, et a au passage condamné Schieren à la Division 2 (1-5). La clé du match: un départ rapide de l'Orania, qui menait 0-3 après 27 minutes. A dix, Vianden n'a rien lâché en seconde période , avec les buts de Richard Staats (55e) et Daniel Zanon (83e).

Mertzig s'est définitivement rassuré avec un troisième succès à domicile (contre cinq à l'extérieur) face à Walferdange. Le Sporting, qui n'avait jamais pu dépasser les deux buts marqués à domicile, en a enfilé cinq à la Résidence, qui a encore recollé à 4-3 avec hargne à quinze minutes de la fin (5-3). Enfin, Mersch a pris sa revanche sur Bastendorf qui avait surpris le Marisca au match aller et s'est assuré une place dans le Top 6 (1-0)

Série 2: Kayl-Tétange revient de loin et dribble Berbourg



En débutant la rencontre face à Wormeldange, Mühlenbach était déjà champion, suite à la défaite de Berbourg en semaine à Bertrange. Maladroits devant le but, les Blue Boys n'ont égalisé qu'à la 75e minute (1-1), forcés au match nul par un FC Koeppchen qui boucle sa meilleure série de cinq matches de la saison avec un dix points sur quinze. Des Mosellans qui voyagent bien aussi, puisqu'il s'agit de la seconde meilleure équipe de la Série 2 à l'extérieur (22 points).

La surprise de la journée est tombée à Berbourg, qui affrontait une étonnante équipe de Munsbach. En neuf sorties, l'ex-lanterne rouge vient de remporter cinq de ses six victoires de la saison. Dans un match à rebondissements, Munsbach menait à l'heure de jeu sur un... stupéfiant 0-3, avec un doublé de Baio Sulimane et un but Rayan Rafty. Puis, réduits à dix, les visiteurs ont perdu pied pour encaisser trois fois en dix minutes, ... mais Rayan Rafty dans un dernier sursaut, a signé l'exploit avec le quatrième but pour Munsbach (3-4). Désolation par contre dans le camp de Berbourg, qui a tout perdu en cinq jours, avec la défaite à Bertrange mercredi.

A l'opposé, Kayl-Tétange qui revient de loin. L'équipe de Yannick Leroy a effacé en dix matches un retard de... onze points sur Berbourg, pour dépasser son adversaire à la deuxième place, grâce à une moisson de 25 points sur 30. Une remontée fantastique couronnée par le succès (1-0) face à Remich-Bous, avec deux héros: Diogo Ribeiro, le gardien qui a stoppé un penalty et sorti plusieurs ballons chauds, et le buteur Claudio Eires (40e).

Weiler est une des rares équipes à avoir glané les six points face à Sanem. Les Yellow Boys ont poinçonné leur ticket pour la prochaine saison en Division 1, la septième d'affilée. Avec deux buts d'avance après vingt minutes et un triplé de Stéphane da Cruz dans l'ensemble, Weiler a dominé Sanem (3-1). Tout était marqué après une demi-heure de jeu à Belvaux - Schifflange, entre deux équipes qui aiment les nuls, avec un record pour le FC95 (dix matches nuls!). Bob Simon a répondu au but d'entrée de Tony Lopes (1-1).

Promu, le Red-Black Egalité a aussi assuré sa présence en D1 la saison prochaine en arrachant une victoire à Junglinster, la troisième de rang, grâce à un penalty inscrit dan le temps additionnel (90+4) par Christopher Colito. Auparavant, Marjan Vuksanovic avait ouvert le score et Junglinster égalisé à la 85e minute (1-2). Enfin, Bertrange, avec un deuxième succès consécutif sur le même score de 1-0, bondit de deux places, à la quatrième du classement, après avoir dominé un Itzig totalement démobilisé.