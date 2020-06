25 Corona-Fälle bei Karpaty Lviv

Bei dem ukrainischen Verein Karpaty Lviv, dem ehemaligen Club von Tim Hall und Marvin Martins, läuft es in gesundheitlicher Hinsicht alles andere als optimal. Es gab 25 Corona-Fälle.

Bei dem ukrainischen Verein Karpaty Lviv, dem ehemaligen Club von Tim Hall und Marvin Martins, läuft es in gesundheitlicher Hinsicht alles andere als optimal. Es gab 25 Corona-Fälle.

(sid) - Der Neustart der Fußballsaison in der Ukraine wurde von massenweise Corona-Fällen bei Karapaty Lviv überschattet. In den Reihen des Traditionsvereins wurden gleich 25 Personen bei der obligatorischen Testreihe vor dem Restart positiv auf das Virus getestet.

BGL-Ligue-Clubs bekommen Zugang zu Corona-Tests In der BGL Ligue werden die Spieler flächendeckend auf das Corona-Virus getestet. Der Fußballverband FLF hat dies in die Wege geleitet.

Die meisten der Infizierten haben nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP keine Symptome. Alle betroffenen Spieler und Betreuer befinden sich alleine in Isolation, auch die wenigen verbliebenen gesunden Mitarbeiter mussten sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Dementsprechend wurden die kommenden beiden Begegnungen in der Premier Liga abgesagt. Nach ersten positiven Tests war bereits die für das vergangene Wochenende geplante Partie gegen Mariupol gestrichen worden.

Die Luxemburger Nationalspieler Tim Hall und Marvin Martins liefen in dieser Saison für Lviv auf, ehe sie dem Verein wegen ausstehender Gehaltszahlungen den Rücken kehrten.

