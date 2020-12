2020: Rückblick der Sportredaktion - Teil 2

Der Sport im Lightmodus: Persönliche Rückblicke der LW-Journalisten auf das so besondere Jahr 2020.

2020 sollte in der Sportwelt eigentlich einiges passieren. Journalisten bereiteten sich auf Events wie die Olympischen Spiele, die Fußball-Europameisterschaft oder die Tour de France vor, doch die meisten davon fanden wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die LW-Redakteure blicken in persönlichen Beiträgen zurück auf ein Jahr, von dem sie hoffen, dass es so nie wieder stattfinden wird.

von Daniel Wampach Die Tour de France – das bedeutet für Journalisten fast vier Wochen lang eine Menge Arbeit, stetigen Stress und wenig Schlaf. Doch irgendwie freut man sich trotzdem darauf, denn ein Journalist sollte seinen Job mit Leidenschaft ausüben. Ich war schon ein paar Mal während einer Woche bei der Grande Boucle dabei, doch die ganze Tour blieb mir bisher verwehrt ...

