2020: Rückblick der Sportredaktion - Teil 1

2020 sollte in der Sportwelt eigentlich einiges passieren. Journalisten bereiteten sich auf Events wie die Olympischen Spiele, die Fußball-Europameisterschaft oder die Tour de France vor, doch die meisten davon fanden wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die LW-Redakteure blicken in persönlichen Beiträgen zurück auf ein Jahr, von dem sie hoffen, dass es so nie wieder stattfinden wird.

von Kevin Zender Das Herz rast, Gänsehaut ist an beiden Armen vorhanden und sogar der Großherzog hat feuchte Augen, denn nach jahrzehntelangem Warten hat es endlich wieder ein luxemburgischer Sportler bei den Olympischen Spielen aufs Podium geschafft. Und dann ... klingelt der Wecker. Was eigentlich eine tolle Erinnerung an das von Corona beherrschte Jahr 2020 hätte sein können, bleibt ein Traum für 2021 ...