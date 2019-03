HB Käerjeng heißt der Pokalgewinner bei den Frauen. Gegen Diekirch setzte sich das Team aus der Brauereistadt souverän mit 24:17 durch.

20. Pokalsieg für HB Käerjeng

(ms) - Das Endspiel der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg endete bei den Frauen mit dem erwarteten Pokalsieg für den HB Käerjeng.



Der große Favorit übernahm von Beginn an die Kontrolle über die Partie und ließ eigentlich zu keinem Moment Zweifel am Ausgang aufkommen, auch wenn Diekirch bis zum Schluss alles gab und die zweite Hälfte sogar vom Resultat her ausgeglichen gestaltete.

Am Ende setzte sich Käerjeng mit 24:17 durch und feierte seinen ersten Pokalgewinn seit 2009 und den 20. insgesamt.