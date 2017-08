(LW) - Das „Luxemburger Wort“ verlost zusammen mit dem ADAC zwei Mal zwei Eintrittspässe für die Deutschland-Rallye (17. bis 20. August). Der Pass im Wert von 70 Euro beinhaltet den Zugang zum Shakedown, zu allen Wertungsprüfungen sowie zum Servicepark an allen Tagen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie eine SMS mit folgenden Angaben an das „Luxemburger Wort“ (Nummer 64447/50 Cent pro SMS) schicken: Rallye, gefolgt von Ihrem Namen und Vornamen. Die Gewinner werden per SMS benachrichtigt.