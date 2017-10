(bob) - Jeff Strasser bleibt mit dem 1. FC Kaiserslautern auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Nachdem der Luxemburger Trainer vor zwei Wochen einen 3:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth bejubeln durfte, holte seine Mannschaft am Freitagabend beim FC St. Pauli immerhin einen Punkt. Die Begegnung im Millerntor-Stadion in Hamburg endete 1:1.

Dabei sah es zwischenzeitlich danach aus, als ob Strasser und sein Team die Heimreise mit enttäuschten Gesichtern antreten müssten. Allagui hatte die Gastgeber in der 63.' in Führung gebracht. Nach dem Gegentreffer wurde Kaiserslautern mutiger. Nach einer Ecke war es wieder Andersson, der vor zwei Wochen mit einem Hattrick überragte, der Strasser und Co. Freude bereitete. Der Schwede traf in der 77.' per Kopfball zum 1:1.

Letztlich durften sich die Gäste über den Punktgewinn glücklich schätzen. Nach zehn Spieltagen belegen die "Roten Teufel" allerdings immer noch den vorletzten Rang, dies mit nun sechs Punkten.

