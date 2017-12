(j0t) - Jeff Saibene hat Bielefeld in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geführt. In dieser Spielzeit mischt er oben mit.



Am Freitag fuhr Bielefeld einen 5:0-Kantersieg gegen St. Pauli ein. Jeff Saibene bedankte sich nach dem Abpfiff bei den treuen Fans mit einer emotionalen Dankesrede. "Ich bin stolz, Armine zu sein." Und die Anhänger feierten ihn mit Sprechchören.



Saibene steht nicht nur für erfolgreichen, sondern auch für attraktiven Fußball. Seit seinem Amtsantritt im März dieses Jahres erzielte kein deutscher Zweitligist mehr Tore als Bielefeld. In 25 Spielen wurden 46 Tore bejubelt. Dies ergab die Auswertung des Unternehmens "Opta Sport Daten".