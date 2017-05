(bob) - Kaiserslautern und Bielefeld spielen auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Die beiden deutschen Clubs schafften es am Sonntag, den Relegationsplatz zu vermeiden.

Bielefeld um Trainer Jeff Saibene gelang es in der der 84.' durch Börner, den so wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer in Dresden zu erzielen. Müller hatte die Gastgeber in der 62.' in Führung gebracht, sodass die Gäste zwischendurch Rang 16 belegten.

Nach dem 6:0-Heimsieg gegen Braunschweig zeigte sich Bielefeld jedoch auch am letzten Spieltag der Saison hoch motiviert und hält die Klasse genauso wie Kaiserslautern.

Die "Roten Teufel" setzten sich vor heimischer Kulisse mit 1:0 durch. Gegen Nürnberg brachte Halfar das Team von Trainer Norbert Meier in der 20.' in Führung. In der Abschlusstabelle belegt der FCK mit 41 Punkten Rang 13.

1860 München muss in die Relegation, die Würzburger Kickers sind wie Karlsruhe direkt abgestiegen. Stuttgart und Hannover spielen ab der kommenden Saison wieder in der 1. Bundesliga, Braunschweig trifft in der Relegation auf Wolfsburg.