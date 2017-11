(jot) - Bielefeld kämpft bis zum Schluss: Nach dem Ausgleich auf den letzten Drücker am 13. Spieltag gegen Aue gelang dem Team von Trainer Jeff Saibene dies auch gegen Braunschweig. Putaro traf in der 90.' zum 2:2. In der Nachspielzeit bot sich Voglsammer sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, er war jedoch nicht effizient genug.

Schütz hatte Bielefeld in der 7.' in Führung gebracht, ehe Abdullahi (56.') und Hochscheidt (64.') für die Gäste trafen.



Saibene erlebt trotz des Unentschiedens eine schwierige Phase: Bielefeld hat fünf Spiele in Folge nicht mehr gewonnen.