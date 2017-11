(jot/JE) - Im letzten Länderspiel des Jahres siegte Luxemburg in einem Testvergleich mit 2:1 gegen Ungarn. Joachim hatte die FLF-Auswahl in der 15.' nach einer schönen Kombination über Olivier Thill und Rodrigues in Führung gebracht. Nikolics köpfte in der 17.' nach einem Eckball zum Ausgleichstreffer ein.



In der 52.' sah der Ungar Lovrencsics die Gelb-Rote Karte. Marvin Martins erzielte nach einem Eckball in der 84.' den viel umjubelten Siegtreffer vor knapp 1900 Zuschauern im Stade Josy Barthel.



Torschütze Marvin Martins sprach von einem "ganz schönen Moment". Er verteilte ein großes Lob an seine Teamkollegen: "Wir haben gut zusammen agiert. Es war ein positiver Abschluss der Saison. Wir müssen an diese Leistung im Jahr 2018 anknüpfen. Dies gilt auch für mich."



Der andere Torschütze Aurélien Joachim beschrieb den Siegtreffer: "Ich bekam ein gutes Anspiel. Danach habe ich instiktiv gehandelt, meine Gegenspieler aussteigen lassen und sofort den Abschluss gesucht."



Christopher Martins, einer der besten Spieler auf dem Feld, war auch guter Laune: "Es macht einfach Spaß, mit dieser Mannschaft zu spielen. Wir haben als Team gut agiert. Da fällt es mir auch leichter, um mich in Szene zu setzen. Es kommt mir zugute, dass ich nun für Bourg-Péronnas mehr Spielpraxis bekomme. Nur das Gegentor war überflüssig."



Für Joker Daniel da Mota war die Überzahl nicht spielentscheidend: "Wir haben uns auch vor dem gegnerischen Platzverweis Torchancen herausgespielt. Doch nach dem Platzverweis wurde es einfach für uns. Der Gegner hat defensiver agiert. Er hat die Rolle eingenommen, die wir sonst immer haben."