Während die Spieler des FC Bayern, Paris Saint-Germain aus der Champions League kickten, trennten sich der AC Mailand und Tottenham mit 0:0.

Mailand spielt unspektakulär

2:0 gegen PSG: FC Bayern erreicht Königsklassen-Viertelfinale

Während die Spieler des FC Bayern, Paris Saint-Germain aus der Champions League kickten, trennten sich der AC Mailand und Tottenham mit 0:0.

(dpa) - Der FC Bayern hat auch das zweite Duell mit dem Starensemble von Paris Saint-Germain für sich entschieden und das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel gewannen die Münchner am Mittwochabend vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena mit 2:0 (0:0).

Die Treffer in der Partie gegen den französischen Meister um Lionel Messi und Kylian Mbappé erzielten der frühere PSG-Profi Eric Maxim Choupo-Moting (61. Minute) und der eingewechselte Serge Gnabry (89.). Der Viertelfinalgegner des deutschen Rekordmeisters wird am 17. März ausgelost.



Milan erstmals seit elf Jahren wieder im Königsklassen-Viertelfinale

Der italienische Spitzenclub AC Mailand hat zum ersten Mal seit elf Jahren wieder das Viertelfinale der Champions League erreicht. Milan reichte am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel ein 0:0 bei den Tottenham Hotspur für den Einzug in die Runde der besten acht Teams Europas. Das Hinspiel hatten die Italiener mit 1:0 gewonnen. In einem über weite Strecken zähen Spiel sah Tottenhams argentinischer Fußball-Weltmeister Cristian Romero nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (77.). Die Auslosung der Viertelfinal-Partien findet am 17. März statt.

Wie schon beim ersten Aufeinandertreffen beider Teams entwickelte sich auch in London kein besonders attraktives Spiel. Im Wissen um den Vorteil aus dem Hinspiel trat Milan zunächst zurückhaltend auf, die Spurs spielten sich kaum Chancen heraus. Die beste war im ersten Durchgang ein vom Ex-Schalker Malick Thiaw abgefälschter Ball (35.), den AC-Torwart Maik Maignan per Fuß abwehrte. Im zweiten Durchgang legten die Italiener zu, Brahim Diaz (51.) vergab jedoch die bis dahin beste Chance des Spiels und scheiterte an Spurs-Keeper Fraser Forster.

Havertz besiegelt Dortmund-Aus in Champions League Chelsea hat Borussia Dortmund aus der Champions League gekickt. Auch Benfica Lissabon konnte siegen und den FC Bruges nach Hause schicken.

Von den Gastgebern dagegen kam zu wenig, obwohl Trainer Antonio Conte nach einer Gallenblasen-Operation erstmals seit einigen Wochen wieder an der Seitenlinie stand. Im Regen Londons traten die Spurs insgesamt zu harmlos auf, Pierre Emile Höjbjerg (64.) kam noch zu einer Schusschance. In der Nachspielzeit hielt Milans Keeper Maignan einen Kopfball von Harry Kane (90.+3), auf der Gegenseite traf Divock Origi (90.+4) den Pfosten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.