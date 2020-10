Nach einem Testmarathon und fast drei Wochen in Quarantäne hat Fußballstar Cristiano Ronaldo seine Corona-Infektion überstanden.

18 Abstriche: Cristiano Ronaldo endlich wieder negativ

Der fünfmalige Weltfußballer darf wieder Fußball spielen: Cristiano Ronaldo ist nach zahlreichen Anläufen endlich negativ auf das Corona-Virus getestet worden und darf die Quarantäne nach 18 Tagen verlassen. Das teilte sein Club Juventus Turin am Freitag mit. Beim Torjäger war am 13. Oktober während seines Aufenthalts bei der portugiesischen Nationalmannschaft erstmals COVID-19 nachgewiesen worden.

Vor zwei Wochen war der 35-Jährige mit der Luxembourg Air Rescue von Lissabon nach Turin geflogen, nachdem er positiv getestet worden war.



Tests sind „Bullshit“

In der Folge wurde Cristiano Ronaldo immer wieder getestet, der portugiesische Sender TV1 berichtete am vergangenen Mittwoch bereits von insgesamt 18 Abstrichen. Das erhoffte Ergebnis blieb aber aus, und so verpasste Ronaldo insgesamt vier Spiele, darunter das Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona und seinem Dauerrivalen Lionel Messi (0:2). Ohne Cristiano Ronaldo gelang Juve in dieser Phase nur ein Sieg.

Der Rekordmeister liegt in der Serie A nur auf Rang fünf, vier Zähler hinter Spitzenreiter AC Mailand. Am Sonntag tritt Turin bei Aufsteiger Spezia Calcio an.

Cristiano Ronaldo hatte in den vergangenen Tagen über die Sozialen Medien mitgeteilt, dass er sich „gut und gesund“ fühle. Zudem übte er deutliche Kritik an den sogenannten PCR-Tests, bei denen Erbinformationen des Virus nachgewiesen werden. Die Tests seien „Bullshit“, schrieb er.

