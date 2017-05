(jg/DW) - Pierre Rolland (F/Cannondale) hat die 17. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Franzose setzte sich nach 219 km zwischen Tirano und Canazei als Ausreißer durch.

Schnell wurde auf dem langen Teilstück klar, dass das Peloton die Ausreißer ziehen lassen würde. So setzten sich gleich 43 Fahrer vom Hauptfeld ab, darunter Ben Gastauer (Ag2r) und Rolland, der zu Beginn mit zwei weiteren Fahrern von einer 40-köpfigen Gruppe um Gastauer verfolgt wurde. Diese 43 Fahrer vereinten sich, blieben aber nicht lange beisammen. Es hagelte Angriffe und Attacken, da viele Mannschaften mit mehreren Fahrern vorne vertreten waren. Letztendlich lösten sich 25 Fahrer aus dieser Gruppe, die den Sieg untereinander ausmachten. Gastauer hatte den Sprung nach vorne verpasst und sollte 20 km vor dem Ziel vom Peloton gestellt werden.

Polanc als Gefahr für Jungels



Die Spitzengruppe hatte zeitweise mehr als 13 Minuten Vorsprung auf das Peloton. Für Bob Jungels (Quick-Step) wurde diese Situation zum Problem. Mit Jan Polanc (SLO/UAE) war nämlich der 13. der Gesamtwertung vorne dabei, der auch ein Konkurrent im Kampf um das Weiße Trikot ist. Sein Rückstand auf Jungels in der Gesamtwertung betrug vor dem Start 7'38'' und so musste das Quick-Step-Team im Peloton reagieren.

Rolland attackierte letztendlich zum richtigen Zeitpunkt aus der Spitzengruppe und ließ seine Begleiter stehen. Der 30-Jährige behauptete sich mit 24'' Vorsprung vor den Verfolgern und feierte seinen ersten Triumph seit mehr als zwei Jahren.



Mit 7'54'' Rückstand auf Rolland kamen Jungels (34.), Gastauer (90.) und Co. schlussendlich im Hauptfeld ins Ziel. Der Luxemburger Meister hat das Weiße Trikot erfolgreich verteidigt, da Polanc in der Schlussphase die Kräfte ausgingen und er sich einen Rückstand von 2'14'' auf Rolland einfing. Dennoch verbesserte sich der Slowene in der Gesamtwertung von Rang 13 auf Platz zehn. Sein Rückstand auf Jungels beträgt nun nur noch 1'58''.



Tom Dumoulin (NL/Sunweb) bleibt seinerseits Gesamtführender vor Nairo Quintana (COL/Movistar), der 31'' Rückstand hat. Jungels liegt als Achter 4'35'' zurück. Gastauer (39.) weist einen Rückstand von 1.11'11'' auf.

Gastauer: "Es ist einfach schade"



Die Reaktionen der beiden Luxemburger fielen im Ziel der 17. Etappe unterschiedlich aus. Gastauer war die Enttäuschung deutlich anzusehen. Der 29-jährige Schifflinger machte dann auch kein Geheimnis aus seinen Gefühlen: "Ich habe einfach die richtige Attacke verpasst. Das nervt schon ziemlich, da dies eine realistische Chance auf ein gutes Resultat war. Es war eine recht komplexe Situation an der Spitze. Die Gruppe war zu Beginn einfach zu groß. Erst wollte niemand so richtig das Tempo machen, dann folgten Attacken im Minutentakt. Ich kam mit den Ersten über die letzte Bergwertung (3. Kat, 80 km vor dem Ziel), doch als sich die 25 Mann lösten, war ich nicht dabei."



Gastauer wurde auch die Tatsache zum Verhängnis, dass er keinen Teamkollegen an seiner Seite hatte. "Ja, es war schwierig. Ich konnte nicht jeder Attacke nachsetzen und musste etwas pokern. Es ist einfach schade, dass mir letztendlich taktische Spielereien zum Verhängnis wurden und nicht etwa fehlende Kraft. Ich fühlte mich nämlich ganz ordentlich, meine Beine waren okay. Es ist einfach dumm gelaufen", fügte er an und erklärte abschließend: "Es bleiben noch drei Bergetappen, vielleicht bietet sich mir eine weitere Chance."

Jungels: "Waren zu einer Reaktion gezwungen"



Jungels konnte am Ende eines langen Tages durchatmen. Er hatte den Angriff von Polanc erfolgreich abgewehrt: "Die Zusammensetzung der großen Fluchtgruppe hat uns zu einer Reaktion gezwungen. Wir haben das Tempo erhöht und konnten den Rückstand zu den Führenden somit ausreichend verringern. Vor allem haben wir aber gezeigt, dass wir als Mannschaft funktionieren. Für mich war es letztendlich ein guter Tag: Das Weiße Trikot habe ich verteidigt und ich bin weiterhin Achter der Gesamtwertung."