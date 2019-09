Die Entscheidung ist gefallen: Insgesamt 16 Sportler vertreten die Luxemburger Farben bei der Radsport-WM Ende des Monats in England.

16 Luxemburger zur Radsport-WM

Joe GEIMER Die Entscheidung ist gefallen: Insgesamt 16 Sportler vertreten die Luxemburger Farben bei der Radsport-WM Ende des Monats in England.

Die Straßen-WM im Radsport findet in diesem Jahr vom 22. bis 29. September in der englischen Grafschaft Yorkshire statt. Seit ein paar Wochen ist bekannt, wie viele Sportler die einzelnen Nationen zumindest theoretisch bei den Welttitelkämpfen an den Start bringen dürfen. Ausschlaggebend für die Quotenplätze war die UCI-Weltrangliste vom 11. August. Für Luxemburg heißt dies: Die FSCL hätte mit einem Aufgebot von maximal 22 Sportlern und Sportlerinnen nach England reisen dürfen.

Am Mittwochabend kam der Vorstand des Luxemburger Verbands zusammen. In der Sitzung wurden die Namen der einheimischen WM-Teilnehmer festgelegt. Wie nicht anders zu erwarten, macht die FSCL nicht von allen Startplätzen Gebrauch. Letztendlich gehen 16 Luxemburger und Luxemburgerinnen bei den Welttitelkämpfen an den Start.

Keine Starterin im Einzelzeitfahren der Frauen

Bei den Männern lag das Großherzogtum in der maßgebenden Weltrangliste an Position 29 der Nationenwertung und darf vier Profis an den Start bringen. Es sind dies schlussendlich Bob Jungels (auch Einzelzeitfahren), Alex Kirsch, Jempy Drucker und Ben Gastauer. Tom Wirtgen nimmt die Reservistenrolle ein. Bei den Frauen hätten gar dank Rang 18 fünf Sportlerinnen dabei sein können. Letztendlich begleiten Anne-Sophie Harsch und Elise Maes die Kapitänin Christine Majerus.

Bei den Espoirs formen Kevin Geniets (auch Einzelzeitfahren), Colin Heiderscheid, Arthur Kluckers, Michel Ries und Luc Wirtgen das Luxemburger Aufgebot, während sich das Team der Junioren aus Loïc Bettendorff, Joé Michotte (beide auch Einzelzeitfahren) und Mats Wenzel zusammensetzt. Bei den Juniorinnen ist Nina Berton (auch Einzelzeitfahren) auf sich alleine gestellt.