Lena Peters hat bei den europäischen olympischen Jugendspielen einen zehn Jahre alten Rekord geknackt. Dabei ist die Schwimmerin erst 14 Jahre alt.

14-jährige Peters schwimmt Landesrekord

Daniel WAMPACH

Was für eine Leistung! Im Alter von nur 14 Jahren hat Schwimmerin Lena Peters den Luxemburger Landesrekord über 100 m Schmetterling geknackt, dies bei den europäischen olympischen Jugendspielen in Aserbaidschans Hauptstadt Baku.

Peters schaffte es bis ins Halbfinale, in dem sie als Elfte die neue Bestzeit setzte: 1'02''02. Damit war sie 20 Hundertstelsekunden schneller als Christine Mailliet, die den Rekord vor fast genau zehn Jahren aufstellte, am 26. Juli 2009 bei der WM in Rom. Mailliet war damals acht Jahre älter als Peters bei ihrem Rekordrennen.