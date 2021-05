Die Fußballvereine in Luxemburg haben offenbar eine finanzielle Solidaritätsvereinbarung getroffen. Doch diese wird nun zum Streitthema.

13 BGL-Ligue-Clubs protestieren gegen Führungstrio

Dicke Luft in der BGL Ligue: Aus Protest gegen die Vorgehensweise des Führungstrios in der Luxemburger Fußballmeisterschaft werden die 13 übrigen Clubs den 29. Spieltag mit zehnminütiger Verspätung beginnen. Dazu veröffentlichte der Ligaverband am Samstag eine Mitteilung.

Es geht um die fehlende Bereitschaft von F91 Düdelingen, Swift Hesperingen und Fola Esch, die anderen Vereine mit einem finanziellen Solidaritätsbeitrag zu unterstützen. Alle drei Clubs sind bereits für die Europapokal qualifiziert. „Dies war eine der Hauptbedingungen dafür, dass die Meisterschaft trotz Pandemie-Problematik auf eine sportlich angemessene Art und Weise zu Ende gespielt werden kann“, heißt es.

Sollte es zu keiner Einigung mit den drei Vereinen kommen, seien für den letzten Spieltag am kommenden Wochenende sowie zum Auftakt der neuen Saison weitere Aktionen geplant.





