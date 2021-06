Bei den belgischen Leichtathletik-Meisterschaften in Brüssel hat der Luxemburger eine neue Bestmarke aufgestellt und Platz zwei belegt.

Grailet knackt 14 Jahre alten Landesrekord

François Grailet ist am Wochenende nicht bei den nationalen Meisterschaften in Esch/Alzette an den Start gegangen. Er hat sich stattdessen der Konkurrenz bei den belgischen Meisterschaften in Brüssel gestellt.

François Grailet ist am Wochenende nicht bei den nationalen Meisterschaften in Esch/Alzette an den Start gegangen. Er hat sich stattdessen der Konkurrenz bei den belgischen Meisterschaften in Brüssel gestellt.

Endspurt eines Comeback-Märchens Charel Grethen macht bei den Landesmeisterschaften den nächsten Schritt in Richtung Olympia. Ein letztes Rennen wird entscheiden.

Über 110 m Hürden gelang ihm nicht nur ein zweiter Platz, sondern auch ein neuer luxemburgischer Landesrekord. Die Uhr blieb nämlich bei 13''93 stehen.

Somit war Grailet ein wenig schneller als Claude Godart (13''95) vor 14 Jahren. Als Sieger durfte sich Michael Obasuyi in Brüssel feiern lassen. In 13''32 sicherte er sich das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

