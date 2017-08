(dpa) - Die Amerikanerin Tori Bowie hat bei der Leichtathletik-WM in London Gold über 100 m gewonnen und damit 24 Stunden nach dem Sieg ihres Landsmannes Justin Gatlin den totalen Sprinttriumph der USA perfekt gemacht. Die 26-Jährige setzte sich im Finale in 10''85 hauchdünn vor der Ivorerin Marie-Josée Ta Lou (10''86) durch. Bronze gewann die Niederländerin Dafne Schippers (10''96).

"Der Hechtsprung fühlt sich im Nachhinein nicht so gut an", sagte Bowie, die sich kopfüber ins Ziel gestürzt hatte: "Aber das hat mich schon früher bei Meisterschaften gerettet, und ich gebe eben nie auf, bevor ich über die Linie hinweg bin." Es war das erste Doppelgold für die USA seit 2005, damals waren in Helsinki Gatlin und Lauryn Williams erfolgreich gewesen.

Olympiasiegerin Elaine Thompson (JAM) wurde in 10''98 nur Fünfte, nach der Niederlage von Usain Bolt war es die nächste herbe Niederlage für die Karibiksprinter. "Ich will nicht nach Entschuldigungen suchen, das Rennen war eine Schande. Ich bin gesund, ich habe keine Erklärung", sagte Thompson.