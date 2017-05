(sid/jg) - Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat den 100. Giro d'Italia gewonnen und damit seinen ersten Gesamtsieg bei einer großen Landesrundfahrt gefeiert. Der 26-Jährige aus dem Team Sunweb verbesserte sich im abschließenden Einzelzeitfahren über 29,3 km von Monza nach Mailand noch von Rang vier auf den Spitzenplatz. Es ist der erste Grand-Tour-Sieg eines Niederländers seit 37 Jahren.

Dumoulin reichte am Sonntag in seiner Spezialdisziplin der zweite Etappenplatz hinter seinem Landsmann Jos van Emden (LottoNL-Jumbo), um den größten Erfolg seiner Laufbahn sicherzustellen. Das Giro-Podium komplettierten Nairo Quintana (COL/Movistar), dem Dumoulin am letzten Tag das "Maglia Rosa" wieder entriss, und Titelverteidiger Vincenzo Nibali (I/Italien).

Dumoulin hatte das begehrte Führungstrikot zur Mitte des dreiwöchigen Rennens erstmals erobert, dann aber am Freitag an Topfavorit Quintana abgeben müssen. Mit einem starken Auftritt in seiner Paradedisziplin gelang Dumoulin noch einmal die Wende.



Bob Jungels (Quick-Step) beendet die Italien-Rundfahrt auf dem starken achten Platz (auf 7'04''). Auch im abschließenden Chrono fuhr der 24-Jährige auf Rang acht, dies mit einem Rückstand von 54''.

Eine gute Italien-Rundfahrt lieferte auch Ben Gastauer (Ag2r) ab. Der 29-jährige beendet den Giro auf dem 29. Platz (auf 1.35'49''). Beim Zeitfahren am Sonntag fuhr der Schifflinger auf Position 69 (auf 3'01'').