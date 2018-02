(DW) - Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Cheftrainer. Michael Frontzeck ersetzt Jeff Strasser. Der Luxemburger war vor gut einer Woche beim Auswärtsspiel in Darmstadt in der Halbzeitpause ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er einen Schwächeanfall erlitt.



Nach zahlreichen Untersuchungen wurden bei Strasser vorübergehende Herzrhythmusstörungen in Zusammenhang mit einer verschleppten Grippe festgestellt. Er fällt deswegen wochenlang aus.

Sportdirektor Boris Notzon begründete die Entscheidung, Strasser definitiv vom Chefposten-Trainer zurückzuziehen, folgendermaßen: "Es gibt keine Gewissheit, dass Jeff Strasser in sechs Wochen wieder in der Lage ist, den Posten auszuüben. Jeff hat auch gesagt, dass der Verein eine längerfristige Entscheidung treffen müsse, im Sinne des Clubs." Strasser hatte die Mannschaft erst im vergangenen September übernommen.



Am Donnerstagmittag wurde nun Frontzeck als Nachfolger vorgestellt. Der 53-Jährige hat einen Vertrag bis Ende der Saison 2019 erhalten. In der 2. Bundesliga liegt Kaiserslautern abgeschlagen auf dem letzten Platz und will nun mit dem neuen Trainer den Klassenerhalt doch noch schaffen. Frontzeck war zuletzt bis Dezember 2015 bei Hannover 96 aktiv.