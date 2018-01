(bob) - Wie geht es beim 1. FC Kaiserslautern weiter? Über den aktuellen Gesundheitszustand Jeff Strassers gibt es derzeit keine Informationen, der Verein steckt jedoch mitten im Abstiegskampf. Aus diesem Grund hat der Club jetzt laut "Kicker" nach einer Vertretung Ausschau gehalten. Michael Frontzeck soll der Favorit auf den Posten sein.

Am Donnerstag könnte Kaiserslautern verkünden, wie es weitergeht. Eine Pressekonferenz mit dem Thema "Personelle Neuausrichtung" wurde angesetzt. Bei dieser soll der neue Sportvorstand Martin Bader vorgestellt werden, doch möglicherweise werden auch andere Informationen preisgegeben.



Frontzeck könnte den Tabellenletzten der 2. Bundesliga demnach übernehmen, für wie lange, ist jedoch noch unklar. Die Dauer hängt von der abschließenden medizinischen Prognose bei Strasser ab. Frontzeck war zuletzt im Jahr 2015 bei Hannover als Cheftrainer tätig.



Strasser war am vergangenen in der Halbzeitpause beim Auswärtsspiel in Darmstadt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Luxemburger hatte zwar zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren, dennoch folgten zahlreiche Untersuchungen. Der zunächst befürchtete Herzinfarkt wurde ausgeschlossen.