(bob) - Jeff Strasser feiert am Donnerstag seinen 43. Geburtstag. Doch der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern hat derzeit wenig Zeit, um Kuchen zu essen und Kerzen auszublasen. Auch in der Länderspielpause wird beim FCK fleißig trainiert, am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Wie üblich wird der Cheftrainer das Training halten. Assistiert wird er weiterhin von Alexander Bugera, doch der Club sucht nach wie vor nach einer langfristigen Lösung für den Posten des Assistenztrainers.

Gunther Metz war der Wunschkandidat des Vereins. Nachdem Cyril Serredszum, der ihm noch bei Fola zur Seite stand, aufgrund seiner mangelnden Deutschkenntnisse für den Job nicht infrage kam, wollte der Club Metz zurück nach Kaiserslautern lotsen. Derzeit ist der 50-Jährige Co-Trainer der U18 des DFB. Doch wie der "Kicker" berichtet, nahm Metz das Angebot des Zweitligisten nicht an.

Schnelles Wiedersehen



Demnach wird auch am Freitag auf der Trainerbank noch nicht der neue Assistenztrainer neben Strasser sitzen. Dann trifft der FCK um 19 Uhr in Ramstein ausgerechnet auf die Escher Fola. Für Strasser, der am 28. September in Kaiserslautern vorgestellt wurde und zwei Tage später einen 3:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth feiern durfte, gibt es demnach ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Club.



Fola hat unterdessen bereits einen neuen Co-Trainer gefunden. Serredszum wird künftig von Miguel Correia assistiert, der mit den Fola-Junioren zuletzt die Coupe du Prince gewinnen konnte. Dadurch soll es den Nachwuchsspielern vereinfacht werden, den Sprung zu den Männern zu schaffen. Daran hat sicherlich auch Kaiserslautern Interesse, auch wenn noch nicht feststeht, wer sich darum kümmern soll.

Die Begegnung wird in Ramstein ausgetragen.

Foto: fck.de