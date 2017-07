(pg) - Eine Woche, nachdem er in Courtrai (B) den 37 Jahre alten Luxemburger Rekord über 1 500 m von Justin Gloden auf 3'39"90 verbessert hatte, lief Charel Grethen am Samstagabend in Ninove (B) noch schneller. Als Dritter des 1 500-m-Rennens wurde der CSL-Athlet in 3'39"02 gestoppt und verbesserte demnach seine eigene absolute Marke um weitere 88/100 Sekunden. Isaac Hockey aus Australien gewann das Rennen in 3'38"85.

Charline Mathias ihrerseits startete im 800-m-Rennen und lief als Vierte in 2'02"29 persönliche Saisonbeszeit. Die CSL-Athletin hält seit 2015 den Luxemburger Rekord über die zwei Stadionrunden mit 2'01"30.