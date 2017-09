(ms) - Vor allem Jeunesse und Düdelingen machten im 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg kurzen Prozess mit ihrem jeweiligen Gegner. Die Escher trafen beim Drittdivisionär Ulflingen gleich 16 Mal, dabei hatte es zur Pause lediglich 3:1 gestanden. Nur unwesentlich weniger deutlich setzte sich der F91 in Wilwerwiltz durch. Der Doublégewinner siegte am Ende standesgemäß mit 13:0.



RFCU Lëtzebuerg ließ Sanem mit 8:0 keine Chance, und Strassen hatte beim 6:1-Sieg gegen den CS Oberkorn ebenso wenig Probleme wie Hostert beim 5:0-Sieg in Mertzig. Auch Petingen ließ in Ehnen nicht anbrennen (7:0). Eine Schrecksekunde erlebte Fola bei seinem Auftritt in Wintger. Nach zehn Minuten war der Underdog nämlich mit 1:0 in Führung gegangen, ehe der Favorit aus Esch durch Treffer von Koçur, Dallevedove, Hadji (2) und Seydi letztendlich für klare Verhältnisse sorgten.



Allerdings gab es einige Teams aus der BGL Ligue, die sich doch recht schwer taten. So kamen vor allem Rosport, Mondorf und Niederkorn bei teils sommerlichen Temperaturen nur schwer in die Gänge und ließen bei ihren Gegnern sogar phasenweise Hoffnung auf eine Überraschung aufkommen.



Bei Erstdivisionär AS Luxemburg-Porto merkte man Rosport den negativen Trend aus den vergangenen Wochen an. Der FC Victoria spielte nicht wirklich befreit auf und konnte sich am Ende nur mit dem knappsten aller Ergebnisse durchsetzen.



Ebenfalls eine enge Angelegenheit bekamen die Zuschauer im Derby zwischen Remich-Bous und Mondorf geboten. Der Zweitdivisionär bot erstaunliche Gegenwehr und musste sich am Ende nur äußerst knapp mit 1:2 geschlagen geben. Soares und Touré stellten den Pflichtsieg der Mondorfer sicher. Viel mehr Mühe als erwartet hatte auch der Tabellenführer der BGL Ligue.



RM Hamm Benfica (hier Fabrice Yao) hatte mehr Mühe als erwartet in Steinfort.

Foto: Michel Dell’Aiera

Bei Erstdivisionär Mersch lag der FC Progrès zur Pause sogar mit 0:1 in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel schaltete Niederkorn einen Gang höher und schaffte durch Karapetian in der 55.' den Ausgleich. Fünf Minuten später brachte Matias den Favoriten in Führung, ehe erneut Karapetian in der 85.' die Entscheidung herbeiführte.



Trotz der Niederlage war der Merscher Trainer Patrick Leogrande alles andere als unzufrieden: „Vor allem in der ersten Halbzeit boten wir eine überzeugende Vorstellung. Neben einem Lattentreffer hätten wir vielleicht sogar einen Handelfmeter bekommen können. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Niederkorn dann den Druck und wurde seiner Favoritenstellung gerecht.“



Die in der Meisterschaft kriselnden Differdinger kamen beim zwei Etagen tiefer spielenden Minerva Lintgen zu einem 3:0-Erfolg, der ebenfalls nichts mehr als ein Pflichtsieg war. Bereits nach 90 Sekunden gelang Differdingen durch Ribeiro das erhoffte frühe Tor. „Man nimmt sich immer viel vor, doch dieser frühe Gegentreffer hat uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht“, betonte Lintgens Trainer Gregory Molitor.

Differdingen nach der Pause ohne Torchance



Yéyé und ein Eigentor besiegelten das Aus des Erstdivisionärs, der nach der Gelb-Roten Karte gegen Jackson am Ende sogar in Überzahl agierte. Es hätte aber auch anders kommen können, wenn da Silva beim Stand von 0:2 nicht einen Foulelfmeter vergeben hätte. „Es wäre definitiv noch eine spannende Schlussphase geworden, denn Differdingen hatte nach der Pause keine Torchancen mehr“, meinte Molitor weiter. RM Hamm Benfica hatte ebenfalls mehr Mühe als erwartet, und so konnte Steinfort den Schaden bei der 0:2-Niederlage in Grenzen halten.



Medernach zog sich ebenfalls bei der 1:3-Niederlage gegen Rodange achtbar aus der Affäre. Als letztes Team aus der BGL Ligue setzte sich Neuling US Esch gestern Abend mit 4:0 bei Cebra durch. Der einzige Heimerfolg gelang Berdorf/Consdorf an diesem Wochenende. Der Fusionsverein aus der zweiten Division kam zu einem 1:0-Sieg gegen Schieren.