(dat) - Die luxemburgische Fußballnationalmannschaft schließt die WM-Qualifikation mit einem 1:1 gegen Bulgarien ab. Am Dienstag Abend führte 65' mit 1:0. Olivier Thill hatte das FLF-Team in der 3.' in Führung gebracht. Nach einer Flanke von Rodrigues konnte Joachim den Ball in der Mitte zwar nicht kontrollieren, doch der Progrèsspieler lässt Gäste-Keeper Iliev keine Abwehrchance.

Die Gastgeber hatten das Spiel in den ersten 45' im Griff. Bei den Bulgaren fehlten die Ideen und sie tauchten nicht richtig gefährlich vor Joubert auf. Kurz vor der Pause hatte Luxemburg noch einmal eine große Chance. Turpel scheitert in aussichtsreicher Position. Olivier Thill und Martins scheitern ebenfalls im Nachschuss.

Vor 2 936 Zuschauer erhöht Bulgarien in der zweiten Halbzeit den Druck und übernimmt immer mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 64.' scheitert Galabinov, der unbedrängt zum Abschluss kommt, an Joubert. Doch in der 68.' kann auch der FL-Torhüter nichts mehr ausrichten. Delev bringt den Ball unbedrängt und gefährlich in die Mitte, wo Chochev frei zum Kopfball kommt und den Ausgleichstreffer erzielt.



Die Luxemburger benötigen einige Minuten, um wieder Ruhe in die eigenen Reihen zu bekommen. In dieser Phase kommt dann ein Kopfball von Galabinov, der knapp gegen das Tor geht.

Ab der 80.' muss Luxemburg dann ohne Jans auskommen, der wegen einer Knieverletzung nicht mehr weitermachen kann. In der Schlussphase hat der Gastgeber Glück, dass bei einem Handspiel von Turpel im Strafraum kein Elfmeter gepfiffen wird.



Das 1:1 steht auch noch beim Schlusspfiff des ungarischen Schiedsrichters Vad. Somit holt Luxemburg seinen sechsten Punkt in der Gruppe A geholt. Damit steht der fünfte Platz zu Buche.

In der Gruppe A gewinnt Frankreich zum Abschluss 2:1 gegen Weißrussland und schließt in der Tabelle mit 23 Punkten auf Rang eins ab. Die Niederlande besiegen Schweden mit 2:0. Trotzdem verpassen Robben und Co. die WM. Schweden tritt am 9. und 14. November in den Play-offs an.