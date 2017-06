(jot) - Die Luxemburger Nationalmannschaft hat in ihrer WM-Qualifikationsbegegnung in Rotterdam gegen die Niederlande eine hohe 0:5-Niederlage hinnehmen müssen.

Bei der FLF-Auswahl standen der angeschlagene Chanot sowie die Gebrüder Vincent und Sébastien Thill in der Startaufstellung. Die Niederländer drückten vom Anpfiff weg aus Tempo. In der 2.' scheiterte Robben am glänzend reagierenden Schon. In der 21.' gingen die Gastgeber dann verdient in Führung: Robben kam nach einem Ballverlust von Sébastien Thill zum Abschluss und ließ Schon mit einem platzierten Schuss keine Chance.



Drei Minuten später gab es den nächsten Rückschlag für die FLF-Auswahl: Die Oberschenkelverletzung von Chanot brach wieder auf und der USA-Legionär konnte nicht weiterspielen. Das zu hohe Risiko von Nationaltrainer Luc Holtz wurde mit einer frühen Auswechslung bestraft.

In der 34.' erwischten die Niederländer die Luxemburger erneut auf dem falschen Fuß. Sneijder erhöhte von der Straftraumgrenze auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause hätte Luxemburg allerdings ins Spiel zurückkommen können. Der niederländische Torwart Cillessen leistete sich einen haarsträubenden Abspielfehler, Bensi bediente Sturmkollege Turpel, dessen Abschluss jedoch zu schwach war.

Haarsträubender Rückpass von Delgado



In der zweiten Halbzeit konnte die FLF-Auswahl, die ohne die verletzten Mutsch und Moris sowie die gesperrten da Mota, Joachim und Philipps antreten musste, das Spiel nicht ausgeglichener gestalten. Im Gegenteil: Wijnaldum erzielte in der 62.' das 3:0, Promes in der 70.' das 4:0. Negativer Höhepunkt aus Luxemburger Sicht war die 83.', als Janssen per Foulelfmeter auf 5:0 erhöhte. Zuvor hatte Delgado Torhüter Schon mit einem haarsträubenden Rückpass zu einem Foulspiel gezwungen.



Luxemburg bleibt nach der Niederlage Tabellenletzter der Gruppe A mit einem Punkt aus sechs Begegnungen.



Lesen Sie den Verlauf der Begegnung im Liveticker nach.