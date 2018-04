Rodange reiste ins Stade Jos Haupert mit der Negativempfehlung, seit dem 20.08.2017 (2:0-Erfolg über US Esch) in der BGL-Ligue kein Gastspiel mehr gewonnen zu haben. Nach der 0:1-Niederlage in Niederkorn hat diese Serie weiter Bestand.

0:1 in Niederkorn - Rodanges Krise spitzt sich zu

Symptomatisch für Rodanges aktuelle Situation war die Art und Weise, wie der Vorletzte beim Tabellenzweiten auf die Verliererstraße geriet: Der für Goedert ins Tor rotierte Machado ließ einen harmlosen Kopfball Karapetians zum 1:0 für den Progrès (29.’) durch seine Finger rutschen.

Nach dem Wechsel erarbeitete sich Rodange zwar ein Chancenplus, jedoch fehlte es am Realismus, um Machados Fauxpas aus der ersten Halbzeit zu korrigieren. Die Hundertprozentige zum Ausgleich vergab Menaï, als er aus 3 m Entfernung - freistehend vor Niederkorns Torwart Flauss - am Ball vorbeitrat (79.’).

„Wir nutzen unsere Torchancen nicht. Zugleich war der Eckball, welcher Karapetians Tor vorausging, eine Fehlentscheidung“, haderte Rodanges Trainer Domenico Micarelli mit dem Schicksal.