Zwischen Kunst und Start-ups

Auch am zweiten Tag der Staatsvisite in Frankreich wird das Thema Wirtschaft und Zusammenarbeit mit Frankreich groß geschrieben. Doch auch die Kultur soll nicht zu kurz kommen.

Ein Staatsbesuch in Frankreich ist etwas nicht alltägliches: Einerseits verbinden Luxemburg und sein südliches Nachbarland enge wirtschaftliche und kulturelle Kontakte, andererseits ist das Großherzogtum Arbeitgeber für zahlreiche Pendler aus Frankreich. So wundert es nicht, dass die Zusammenarbeit beider Länder auf wirtschaftlicher Ebene den Besuch prägt.

Hier können Sie ein Video vom Bankett sehen, das Staatspräsident Macron am Montagabend für die Gäste aus Luxemburg hatte ausrichten lassen:

Der Dienstag begann eher formell: Nach einem kurzen Abstecher im französischen Senat, stand für den luxemburgischen Staatschef ein Empfang im Stadthaus von Paris auf der Tagesordnung.

Nach einer Unterredung mit der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo folgten die offiziellen Ansprachen der Bürgermeisterin und vom Großherzog und ein Austausch von Geschenken.

Hier finden Sie die Fotos aus der Mairie de Paris:

Zur gleichen Zeit traf sich eine zehnköpfige Delegation der luxemburgischen Regierung zu einem Seminar mit der französischen Exekutive, dies nachdem Premier Bettel sich im Vier-Augen-Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Edouard Philippe ausgetauscht hatte. Anschließend wurden Abkommen etwa im Bereich der steuerlichen Zusammenarbeit und er wissenschaftlichen Kooperation unterzeichnet.

Lesen Sie hier Auszüge aus einer gemeinsamen Erklärung:



Ce séminaire a permis d’aborder les grands sujets de l’actualité européenne, les relations bilatérales franco-luxembourgeoises ainsi que la coopération transfrontalière entre les deux pays ... Membres fondateurs des Communautés, travaillant côte à côte en faveur de l’intégration européenne depuis plus de 60 ans, la France et le Luxembourg ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer ensemble en faveur d’une Union européenne ambitieuse et solidaire. Une Union qui protège ses citoyens et les valeurs européennes qu’ils partagent, assurant que l’Europe ait une voix forte sur la scène internationale. Les co-présidents ont effectué un échange de vues sur les orientations futures de l’UE.



Sur le cadre financier pluriannuel, ils ont envisagé un budget européen en expansion étant entendu que le prochain CFP devrait à la fois confirmer les politiques historiques et assumer l’émergence de nouvelles priorités. En matière de défense, le Luxembourg et la France renforcent sans cesse le lien étroit qui les unit, notamment sur le plan opérationnel. La récente signature d’un accord en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, entre nos deux pays, la Belgique et les Pays-Bas, incarne cette volonté de coopération. De plus, la France et le Luxembourg se sont impliqués activement dans l’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel, élément vital pour la stabilisation d’une région critique pour la sécurité des citoyens européens. L

es échanges portant sur les relations bilatérales et la coopération transfrontalière ont permis d’aboutir à un ensemble d’accords ayant un impact tangible sur le quotidien des citoyens. Les deux Gouvernements se félicitent de la signature aujourd’hui d’une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et d’un accord de coopération administrative en matière de détachement de travailleurs et de prévention du travail non déclaré ou faussement déclaré.



Dans l’intérêt commun de pérenniser un partenariat de longue date en matière de recherche et d’enseignement supérieur, les deux parties ont signé un Protocole additionnel relatif à la coopération scientifique et universitaire.



Rappelant l’importance d’investir dans les compétences et les infrastructures numériques, la France et le Luxembourg s’engagent à développer des activités communes dans le domaine de la technologie High Perfomance Computing, afin de renforcer la position de l’Europe dans ce secteur stratégique. Au niveau bilatéral, ils s’engagent à accompagner de manière active le phénomène de la digitalisation de la santé et à identifier des synergies permettant de mettre sur pied une coopération transfrontalière en matière de développement des compétences et de formation professionnelle dans le domaine du numérique.