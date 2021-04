Zweite Liste für Impffreiwillige geht online

Menschen zwischen 18 und 55 Jahren können sich ab Freitag auf einer zusätzlichen Warteliste eintragen.

Menschen zwischen 18 und 55 Jahren können sich ab Freitag auf einer zusätzlichen Warteliste eintragen.

(TJ) - Ab dem 30. April (Freitag) können sich Impffreiwillige auf einer weiteren Liste auf impfen.lu eintragen. In diesem Fall geht es um die nicht verwendeten Impfdosen, die abends in den Impfzentren verfügbar sind. Damit will die Regierung vermeiden, dass Vakzin nicht verwendet werden kann. Darüber berichtet die französischsprachige Webseite von wort.lu. Die Möglichkeit, sich einzutragen, soll am Nachmittag freigeschaltet werden.

Die Zuteilung erfolgt auf dieser Liste nach anderen Kriterien: Die Freiwilligen müssen zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr verfügbar sein und - falls sie angerufen werden - binnen 20 Minuten im Zentrum vorstellig werden. Das Alter spielt ebenfalls eine Rolle. Das Angebot richtet sich an Menschen zwischen 18 und 54 Jahren. Die Eintragung gilt jeweils für eine Woche, wer nach sieben Tagen nicht kontaktiert wurde, muss sich erneut einschreiben.

Premier Bettel und Gesundheitsministerin Lenert geben am Nachmittag um 15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz über die Beschlüsse des Ministerrates, der am Morgen tagt. Man darf davon ausgehen, dass sie dann auch weitere Details zu dieser Impfmöglichkeit geben werden.

Auf der ersten Freiwilligen-Liste für AstraZeneca-Vakzin wurden die Einladungen nach dem „first come, first served-Prinzip“ verschickt. Knapp 25.000 Freiwillige hatten sich eingetragen, 16.000 Einladungen wurden verschickt.

