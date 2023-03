Laut der Kontaktstelle, die 2010 von der katholischen Kirche für Missbrauchsopfer eingerichtet wurde, handelt es sich bei den Tätern um Priester/Ordensmänner.

Erzdiözese Luxemburg

Zwei weitere Missbrauchsopfer der Kirche haben sich gemeldet

Zwei Betroffene sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche Luxemburgs haben sich im vergangenen Jahr bei der zuständigen Kontaktstelle für Missbrauchsopfer gemeldet. Dies geht aus dem Jahresbericht hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Bei den Missbrauchsopfern handelt es sich um eine weibliche und eine männliche Person. Die Übergriffe gehen auf den Zeitraum zwischen 1930 und 1960 zurück. Als Täter der Übergriffe wurden zwei Priester/Ordensmänner genannt.



An die Staatsanwaltschaft weitergereicht

Laut Jahresbericht 2022 wurden in einem Fall „Leistungen in Anerkennung des Leids, das Opfern sexueller Gewalt im Bereich der Kirche zugefügt wurde“, ausgezahlt. Alle Meldungen seien durch den Generalvikar an die Staatsanwaltschaft weitergereicht worden, heißt es weiter.

Im Jahr 2021 hatten sich elf Missbrauchsopfer – drei waren weiblich und acht männlich – bei der zuständigen Stelle gemeldet.

Dimension des Missbrauchsskandals wurde 2010 deutlich

Die Hotline für Missbrauchsopfer war im Jahr 2010 in der Erzdiözese Luxemburg eingerichtet worden. Gleichzeitig wurde ein Missbrauchsbeauftragter der Kirche und ein Beraterstab ernannt.

Opfer aus Luxemburg erzählen über Missbrauch in der Kirche Zwei Luxemburger erzählen, wie sie als Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch durch einen katholischen Geistlichen geworden sind.

Der 141 Seiten starke Abschlussbericht 2010 machte das Ausmaß des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche Luxemburgs deutlich: 138 Betroffene hatten sich damals bei der Kontaktstelle gemeldet. 100 von ihnen klagten über Gewalt, 39 Mal wurden sexuelle Misshandlungen gemeldet. In 114 Fällen nahm die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf.

Der damalige Erzbischof Fernand Franck entschuldigte sich mit einer Botschaft im Namen der Kirche für die Übergriffe. Koordinator der Kontaktstelle war seinerzeit Mill Majerus. Seit 2014 ist Dr. Martine Jungers Ansprechpartnerin.

Aufgaben der Missbrauchs- und Präventionsbeauftragten Die Missbrauchsbeauftragte nimmt Hinweise auf sexuellen Missbrauch an Minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachsenen durch Kleriker, Ordensangehörige oder andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Bereich entgegen und begleitet die mutmaßlichen Opfer bei ihren nächsten Schritten. Zu den zentralen Aufgaben der Präventionsbeauftragten gehören die Organisation und Durchführung von Schulungen für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende sowie die Beratung bei der Entwicklung und Unterstützung bei der Umsetzung des Institutionellen Schutzkonzeptes. Seit 2017 werden Präventionsschulungen in der Erzdiözese durchgeführt. Alle Beschäftigten der Erzdiözese (Priester, Diakone und LaienmitarbeiterInnen im pastoralen Dienst) sowie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die regelmäßigen Kontakt mit Kindern, Jugendlichen oder schutzbedürftigen Erwachsenen haben, sind verpflichtet, an den Schulungen teilzunehmen. Im Jahr 2022 fanden fünf Schulungen statt. In der Priesterausbildung ist die Prävention seit 2012 Teil der Ausbildung. Kontakt Die Anlaufstelle für Missbrauchsopfer steht den Betroffenen weiterhin zur Verfügung: Tel. 621 676 349 (freitags von 9 bis 11 Uhr), fir-iech-do@cathol.lu

