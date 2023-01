Eine Petition fordert den Einsatz einer unabhängigen Untersuchungskommission in Sachen Covid-19, eine andere setzt sich für kleinere Schulklassen ein.

Von Covid bis IRM

Zwei weitere Anhörungen und zehn neue Petitionen

Zwei weitere öffentliche Anhörungen stehen seit der letzten Sitzung des Petitionsausschusses im Terminkalender der Chamber. Am 8. März wird über die Petition diskutiert, die einen schnellen und gleichberechtigten Zugang zu bildgebenden Diagnoseverfahren (Mammografie, IRM, Koloskopie ...) fordert und die von rund 4.900 Personen unterschrieben wurde. Eine Woche später, am 15. März, steht die Verankerung des Rechts auf unbegrenzte Barzahlung in der luxemburgischen Verfassung zur Debatte. Die Petition hatte fast 5.100 Unterstützer gefunden.

Politischer Pluralismus, besserer Unterricht, Zugang zu Wohnraum

Zehn neue Petitionen wurden am Mittwoch von der zuständigen parlamentarischen Kommission freigegeben. Jene mit der Nummer 2561 setzt sich für eine Verbesserung des politischen Pluralismus in den Gemeindeblättern ein. Zu oft würden die Aktivitäten der Bürgermeister und Schöffen in den Vordergrund gestellt, dies besonders in Vorwahlzeiten, während den Gemeinderäten der Opposition wenig Platz zugestanden würde, findet der Petent.

Eine andere Petitionärin setzt sich für einen Unterricht ein, der sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. Hauptziel der Petition 2566: die Zahl der Kinder pro Klasse in der Grundschule reduzieren (auf maximal 16), damit der Klassenlehrer seinen Unterricht so gestalten kann, dass er den individuellen Unterschieden der Schüler gerecht wird. Die Größe der Klasse sei ein wesentlicher Faktor für einen qualitativ hochwertigen Unterricht, argumentiert die Petentin.



Ein weiterer Petent (2573) fordert Zugang zu Wohnraum, der durch Bauunternehmer, Investmentfonds und Immobilienagenturen blockiert wird. Jeder Besitzer von leerstehenden Wohnungen müsste seiner Ansicht nach in die Verantwortung genommen werden, um den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum wieder herzustellen. Petition 2479 verlangt, Familienangehörigen eines Nicht-EU-Bürgers bereits bei Erhalt des ersten Aufenthaltstitels eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Derzeit sei das Verwaltungsverfahren aufwändig und die Wartezeiten lang.

Die Einsetzung einer unabhängigen multidisziplinären Untersuchungskommission in Sachen Covid-19 fordert unterdessen der Initiator der Petition 2489. Diese soll „zu Schlussfolgerungen über die gesundheitlichen, statistischen, wissenschaftlichen und politischen Gegebenheiten für den Zeitraum der Pandemie in Luxemburg kommen“.

Vom Bikepark bis zum Anwohnerparken

Petition 2563 will die Schaffung eines Bikeparks „VTT Enduro/Downhill“ im Süden des Landes durchsetzen, Petition 2567 fordert die Ausstattung der Bankautomaten mit einem Einzahlungssystem, Petition 2571 die Einführung des Anwohnerparkens in den Gemeinden (kostenloses Parken für Einwohner), und Petition 2553 will erreichen, dass eine Begleitperson in Minibussen mitfährt, in denen Kinder oder Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen transportiert werden. Unterdessen ist eine Petitionärin (2562) der Meinung, dass die Anonymität aufgehoben werden müsste, wenn Fundsachen bei der Polizei abgegeben werden, damit sich der Besitzer gegebenenfalls bei dem Finder bedanken könne.



