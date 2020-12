Laut dem Wochenbericht des Bildungsministeriums befanden sich in der Woche des 30. November lediglich zwei Klassen in Szenario 4.

Zwei Infektionsketten in zwei Schulen

Laut dem Wochenbericht des Bildungsministeriums befanden sich in der Woche des 30. November lediglich zwei Klassen in Szenario 4.

Laut dem wöchentlichen Bericht des Bildungsministeriums über die Infektionszahlen in den Schulen wurden zwischen dem 30. November und 6. Dezember 758 Schüler und Lehrer positiv auf Covid-19 getestet - 641 Personen befanden sich in einem Szenario 1 (ein Fall pro Klasse), 83 Personen in einem Szenario 2 (zwei Fälle pro Klasse) und 20 Personen in einem Szenario 3 (zwischen drei und fünf Fälle pro Klasse).

14 Schulklassen mit Infektionsketten Das Bildungsministerium veröffentlichte am Freitag die neuesten Covid-Zahlen in den Schulen.

Des Weiteren seien Infektionsketten in zwei Grundschulen aufgetreten. Betroffen waren zwei Klassen und 14 Schüler, aber kein Lehrer.

In den Grundschulen wurden 363 Personen positiv getestet, darunter 59 Lehrer. In den Sekundarschulen wurden 375 Personen positiv getestet, darunter 39 Lehrer. In den Kompetenzzentren waren es acht Schüler und zwölf Lehrer, alle in Szenario 1.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.