Es ist eine beeindruckende Zahl: 44 Abgeordneten bewarben sich um ein kommunales Mandat. Alle wurden gewählt - aber nicht alle können sich freuen.

Politik 4 Min.

Populäre Doppelmandate

Zwei Abgeordnete verlieren die Bürgermeisterschärpe

Marc SCHLAMMES Es ist eine beeindruckende Zahl: 44 Abgeordneten bewarben sich um ein kommunales Mandat. Alle wurden gewählt - aber nicht alle können sich freuen.

44 Abgeordneten bewarben sich am Sonntag um ein kommunales Mandat. Die gute Nachricht für sie ist, dass sie alle gewählt wurden und die Doppelmandate demnach für drei Viertel der Deputierten Fortbestand haben.

Die Schärpe ist weg

Die Ergebnisse fallen indes nicht für alle gut aus – was nicht ohne Folgen auf ihr kommunalpolitisches Engagement bleibt. Beispielsweise beim „Député-Maire“, dem begehrtesten Doppelmandat. Emile Eicher in Clerf und Jean-Paul Schaaf in Ettelbrück müssen ihre Bürgermeisterschärpe aufgrund von Sitzverlusten der CSV und von persönlichem Stimmenminus abgeben.

Bob Steichen übernimmt in Ettelbrück das Bürgermeisteramt Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben, dennoch setzt man auf Kontinuität: LSAP und CSV gehen in die fünfte Legislaturperiode in Folge.

Die anderen neun „Députés-Maires“, die am 11. Juni kandidierten, dürfen die Geschicke ihrer Gemeinde weiter leiten. Dan Biancalana (LSAP) genießt dabei trotz leichter persönlicher Verluste das Privileg der absoluten Mehrheit in Düdelingen. Parteikollegin Simone Asselborn-Bintz profitiert derweil vom Bürgermeisterbonus - sie beerbte in Sassenheim Georges Engel im Laufe der Legislaturperiode - und gewinnt rund 700 Stimmen dazu.

Von den „Députés-Maires“, der CSV, die in ihrem Amt bestätigt wurden, können Felix Eischen in Kehlen (+405), Léon Gloden in Grevenmacher (+93), Georges Mischo in Esch/Alzette (+479) und Gilles Roth in Mamer (+723) ihr Resultat aus 2017 verbessern. Stimmeneinbußen verbuchen ihrerseits Marc Lies in Hesperingen (-259) und Michel Wolter in Käerjeng (-209). Mit Jean-Marie Halsdorf in Petingen und Max Hengel in Wormeldingen können zwei CSV-Abgeordnete wieder in den Rang des „Député-Maire“ aufsteigen.

Neue „Députés-Maires“

Nochmals an Stimmen zulegen kann auch Lydie Polfer in der Hauptstadt (plus 2.559); mit Carole Hartmann in Echternach, die ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, und André Bauler, der den Bürgermeisterstuhl in Erpeldingen für sich zurückerobert, werden künftig zwei weitere „Députés-Maires“ der DP-Fraktion angehören.

Bettel sieht DP als Wahlgewinner Die Spitzenkandidaten für die Nationalwahlen analysierten am Wahltag die Resultate. Nur Xavier Bettel konnte sich dabei völlig zufrieden zeigen.

Stimmenmäßig zu den Gewinnern zählen bei den Liberalen Simone Beissel am hauptstädtischen Knuedler (+1.500), Gilles Baum in Junglinster (+58), Gusty Graas in Bettemburg (197), Max Hahn in Dippach (+74), Claude Lamberty in Hesperingen (+196) und Pim Knaff in der Minettemetropole (+261). Einzig Frank Colabianchi in Bartringen, der während der Legislatur als Bürgermeister zurücktrat, büßte am Sonntag Stimmen ein (-321). Guy Arendt, Ex-Bürgermeister von Walferdingen, der 2017 als Staatssekretär nicht kandidieren konnte, vervollständigt die Gruppe der Lokalpolitiker bei der DP.

Bei den gebeutelten Grünen gehört Jessie Thill, die erst Anfang 2022 ins Parlament nachrückte, zu den Gewinnern; die Schöffin aus Walferdingen kann ihren Stimmenanteil fast verdreifachen. François Benoy als glückloser Bürgermeisterkandidat in der Hauptstadt kann sich zumindest über ein sattes Stimmenplus freuen (+2.406), ebenso Semiray Ahmedova in Düdelingen (+473). Fraktionschefin Josée Lorsché büßt als Schöffin in Bettemburg 251 Stimmen ein. Djuna Bernard in Mamer und Charles Margue in Lintgen kandidierten zum ersten Mal und belegten jeweils Platz eins – für Margue, der wie Hengel mit einer Bürgerliste antrat, reicht es allerdings nicht zum Bürgermeister.

ADR freut sich über die erfolgreichen Listen Elf Listen und möglicherweise zehn Mandate, für die ADR ist es gut gelaufen.

In Mamer kann Francine Closener (LSAP) das Deputierten-Duell gegen Djuna Bernard für sich entscheiden; am 8. Oktober werden beide dann auf der Zentrumsliste für ihre Parteien kandidieren. Während Tess Burton in Grevenmacher 29 Stimmen hinzugewinnt, verlieren Fraktionschef Yves Cruchten in Käerjeng (-206) und Carlo Weber in Wintger (-153) an Zustimmung.

Parteiinterner Wettstreit

Bei der CSV lieferten sich am Knuedler Elisabeth Margue, Paul Galles, Laurent Mosar und Serge Wilmes einen parteiinternen Wettstreit. Während Wilmes unangefochten auf dem ersten Platz rangiert und um 2.506 Stimmen zulegt, kann sich Paul Galles gegenüber 2017 von Rang sechs auf Rang drei verbessern (+1.508 Stimmen). Elisabeth Margue rückt von sieben auf vier vor (+1.266), Laurent Mosar büßt trotz persönlicher Zugewinne (+419) einen Platz ein (5.).

In Hesperingen verliert Schöffin Diane Adehm ebenso wie ihr Bürgermeister Marc Lies an Stimmen; Marc Spautz kann als Schöffe in Schifflingen um 213 Stimmen zulegen, den Sitzverlust der CSV aber nicht verhindern.

Déi Lenk: Rotation und Doppelmandate Nathalie Oberweis, Hauptstadt-Kandidatin von Déi Lénk, wird „mit 99- prozentiger Sicherheit“ im Oktober nicht mehr ins Rennen zu den Chamberwahlen gehen, sondern sich ganz auf ihr Mandat im Gemeinderat konzentrieren. Dies auch wegen „der großen Belastung“, die die Chamber für sie und ihre Familie bedeute. Die hauptstädtische Linke konnte 3.361 Stimmen erzielen und liegt damit vor David Wagner; der zweite Sitz ging jedoch verloren. Myriam Cecchetti, Deputierte von Déi Lénk, deren Partei in Sassenheim einen Sitz verlor, wurde deutlich: Déi Lénk müsse sich fragen, „ob wir unseren Wahlkampf richtig geführt haben“. „Das war eine Klatsche für die gute sachbezogene Arbeit, die aber in der Gemeinde geleistet wurde“, so Cecchetti, die ihr Gemeindemandat antreten und wahrscheinlich auch im Herbst kandidieren will.

Zu den großen Gewinnern gehört Marc Goergen. Der Pirat legt an Stimmen kräftig zu (von 972 auf 2.435) und darf von Schöffenratsverantwortung träumen. Bei der ADR kann Jeff Engelen sein Mandat in Wintger erneut verteidigen (+241 Stimmen) und Fernand Kartheiser schafft diesmal den Sprung in den Gemeinderat von Käerjeng (+162 Stimmen).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.