Der Einzug der Piraten in die Chamber hat dort einiges über den Haufen geworfen. Sie bekommen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und die Sitzordnung wird angepasst. Zudem bringt der technische Zusammenschluss mit der ADR bedeutende Vorteile.

Zweckgemeinschaft

Laut dem aktuellen Chamberreglement sind die Kommissionen mit maximal 14 Vertretern besetzt. Damit die Proportionalität gewahrt bleibt und die Regierungsparteien über eine Mehrheit verfügen, wird die Zahl auf maximal 15 Vertreter angehoben.



Laut der neuen Regelung – sie muss erst noch vom Plenum verabschiedet werden – stehen den Regierungsparteien acht Vertreter zu, der CSV fünf, der ADR einer und den Piraten und Déi Lénk jeweils ein halber. Die ADR ist wegen ihrer vier Abgeordneten künftig in jedem Ausschuss mit einem Abgeordneten vertreten, ob mit oder ohne technische Gruppe. Die Piraten werden sich die Ausschüsse mit den Linken so aufteilen, „dass in jeder Kommission ein Vertreter sitzt“, so Sven Clement gestern auf Nachfrage dieser Zeitung.

ADR und Piraten beschließen Zusammenarbeit Die ADR und die Piraten werden die kommenden fünf Jahre als technische Gruppe im Parlament zusammenarbeiten. Beide Parteien werden trotz Zusammenarbeit ihre eigene politische Agenda vertreten.

So gesehen „arbeiten“ die Piraten also auch mit den Linken zusammen. Die Zusammenarbeit geht sogar noch etwas weiter. Unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung werden ADR und Piraten Änderungsanträge der Linken zu Gesetzprojekten unterschreiben, damit sie die Mindestzahl von fünf Unterschriften erreichen.



Finanzielle Vorteile



Der Zusammenschluss zu einer technischen Gruppe bringt in erster Linie finanzielle Vorteile. Der „Crédit de fonctionnement“ (Personal- und Funktionskosten) steigt um 90.000 Euro pro Jahr. Die ADR (vier Abgeordnete) erhält zwei Drittel, die Piraten (zwei Abgeordnete) ein Drittel. Ohne Zusammenschluss hätten der ADR laut Gast Gibéryen 241.678 Euro zugestanden, jetzt sind es 301.354 Euro. Bei den Piraten steigt die Zuwendung von 124.439 auf 150.677 Euro. Beide Parteien werden je einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen.



Hinzu kommt eine monatliche Entschädigung von rund 3.700 Euro für den Koordinator. Er ist dem Fraktionsvorsitzenden einer politischen Gruppe gleichgestellt. Die ADR stellt den Koordinator während 40 Monaten, den Piraten bleiben 20 Monate. Sobald die neue Regierung steht, das Parlament vollzählig und der neue Chamberpräsident im Amt ist, wird Gast Gibéryen (ADR) den Posten besetzen.



Bei den Piraten ist die Frage, wer Koordinator wird, noch nicht entschieden. Splitten werde man den Posten nicht, so Clement gestern. Klar ist aber, dass die Piraten die Entschädigung ins Personal investieren werden. Bei der ADR fließt ein Teil in die Partei, der andere steht dem Koordinator zu. Wie hoch der Anteil für die Partei sein wird, wird Gibéryen zufolge im Nationalkomitee beschlossen.



Mehr politisches Mitspracherecht



Beide Parteien erhalten auch mehr politisches Gewicht. Sie haben Zugang zum Geheimdienstkontrollausschuss, die ADR stellt während 40 Monaten den Vertreter, die Piraten während 20 Monaten. Beide Parteien sind im Chamberbüro vertreten und sie haben ein gemeinsames Stimmrecht in der Präsidentenkonferenz. Dort werden unter anderem die Redezeiten festgelegt.



Sven Clement (l.) und Gast Gibéryen (r.) sehen den Zusammenschluss der Piraten und der ADR ganz pragmatisch. Inhaltlich verbindet die beiden Parteien so gut wie nichts. Foto: Lex Kleren

ADR und Piraten beteuern, dass die Zusammenarbeit rein technischer Natur ist. Spätestens in der Präsidentenkonferenz aber stellt sich die Frage, wessen Interessen der Koordinator dort vertritt. Diese Frage habe man auf einfache Weise geregelt, meinte Clement: Schlagen ADR und Piraten unterschiedliche Redezeiten vor, gilt prinzipiell die längere Redezeit. Sollte man in anderen Fragen, die in der Präsidentenkonferenz entschieden werden, unterschiedlicher Meinung sein, wird der Koordinator sich dort enthalten.



In Bezug auf Abstimmungen im Parlament gilt das Prinzip: Jede Partei stimmt ab, wie sie will. Das gilt auch für wechselseitig unterzeichnete Änderungsanträge. Die Unterschrift verpflichtet die Parteien nicht, im Sinne der anderen Partei abzustimmen.



Kehrtwende um 180 Grad



Sven Clement und seine Partei waren zuletzt harscher Kritik ausgesetzt, vor allem in den sozialen Medien. Clement hatte eine Zusammenarbeit mit der ADR, auch als technische Gruppe, zunächst ausgeschlossen. „Wir haben die politische Dimension eines solchen Zusammenschlusses über-, und den Nutzen sowie den Impakt der Vertretung in den Ausschüssen unterschätzt“, sagte Clement gestern.



Die Entscheidung haben Sven Clement und Marc Goergen getroffen, eine Abstimmung an der Basis habe es nicht gegeben, aber einen Austausch mit den Parteimitgliedern, der mehrheitlich zu Gunsten eines Zusammenschlusses ausgegangen sei, so Clement.



Für ADR und Piraten ist klar, dass die Zusammenarbeit nicht politischer Natur ist. Sie ist auch nicht räumlicher Natur. Laut der Chamberverwaltung ziehen die Piraten in ein Provisorium in der Rue du Fossé. Wenn dort im März der Mietvertrag ausläuft, muss eine neue Bleibe gefunden werden. Auch im Plenum sind die Partner getrennt. Zwischen ihnen sitzt der 21-köpfige CSV-Block.