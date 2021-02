Gute Nachrichten: Das "Luxemburger Wort" informiert sie nun auch mittags bequem per E-Mail über das Geschehen in Luxemburg und der Welt.

Zuwachs für den "Wort"-Newsletter

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Interesse an den Inhalten des „Luxemburger Wort“ ist so hoch wie nie zuvor. Im Pandemiejahr 2020 erreichten wir gedruckt und online täglich mehr als 260.000 Leser. Für dieses Vertrauen in unserem Journalismus möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Wir hoffen, es gelang uns, Ihnen mit unseren Liveberichten, Hintergrundstorys und Multimedia-Reportagen neue Perspektiven auf das Geschehen in Luxemburg und der Welt aufzuzeigen.

Um Sie noch besser mit schnellen und verlässlichen Informationen zu versorgen, erscheint unser täglicher Newsletter ab sofort auch mittags um 12 Uhr. So können Sie sich in Ihrer Mittagspause mit einer ausgewogenen Nachrichten-Mahlzeit stärken. Wie gewohnt bekommen Sie zwischen Montag und Freitag weiterhin auch morgens (7 Uhr) und nachmittags (neu: 17 Uhr) die wichtigsten Themen des Tages bequem und direkt in Ihr E-Mail-Postfach zugestellt. Am Samstag und Sonntag erhalten Sie den Newsletter wie bisher jeweils um 10 und 17 Uhr.

Bleiben Sie uns gewogen!

Mit freundlichen Grüßen,

Roland Arens, Chefredakteur



PS: Sie haben Fragen zum Angebot des "Luxemburger Wort" oder möchten die Redaktion kontaktieren? Schreiben Sie uns unter wort@wort.lu. Alle wichtigen Informationen zu unseren Abonnements finden Sie hier.

PPS: Bitte fügen Sie die E-Mail-Adresse newsletter.de@wort.lu Ihrem Adressbuch oder der Liste sicherer Absender hinzu. Damit stellen Sie sicher, dass unsere Newsletter Sie auch in Zukunft erreichen.

