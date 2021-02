Der neue Kollektivvertrag für den Pflege- und Jugendarbeitssektor wurde am Dienstag unterzeichnet. Er bringt Erleichterungen für die Pandemie-gestressten Angestellten.

Zusätzliche Urlaubstage für das Pflegepersonal

(TJ) - Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften haben für die Mitarbeiter der Pflegedienste am Dienstag einen neuen Kollektivvertrag unterzeichnet. In dem Text wird dem unermüdlichen Einsatz des Personals unter erschwerten Bedingungen während der Corona-Krise Rechnung getragen. So sollen künftig etwa die Arbeitszeiten neu geregelt werden, um den Angestellten bessere Möglichkeiten zu geben, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen.

Sozusagen als Dank für das Engagement im Rahmen der Pandemie wurde ebenfalls ein zusätzlicher Urlaubstag ab 2021 festgehalten, zudem werden den Mitarbeitern im laufenden Jahr einmalig zwei weitere Urlaubstage zugestanden.

In Sachen Bezahlung will man sich dem Kollektivvertrag des Krankenhauspersonals annähern. Vorerst wurde ein Punktwert von 20,17890 (Index 834,76) Euro vereinbart.

Der neue Kollektivvertrag gilt vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und bezieht auch die Jugendarbeiter mit ein.

