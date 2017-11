Von Pol Schock



Es war eine Nachricht, die überraschte: Der 33-jährige Marc Ruppert trat am vergangenen Donnerstag von seinem Amt als DP-Generalsekretär zurück. „Aus persönlichen Gründen“, wie sowohl Ruppert selbst als auch die Partei kommunizierten. Ruppert werde bald zum zweiten Mal Vater und wolle sich in sein Privatleben zurückziehen, so die offizielle Version.

Allerdings soll das nur ein Teil der Beweggründe sein, weshalb der von Politikbeobachtern als „Senkrechtstarter“ titulierte Liberale bereits nach zwei Jahren das Handtuch warf ...