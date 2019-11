Vor 100 Jahren bestieg Großherzogin Charlotte den Thron. Am Dienstag wird zu diesem Anlass der Dokumentarfilm "Léif Lëtzebuerger" in der Philharmonie gezeigt.

Zum 100. Jubiläum: Philharmonie zeigt "Léif Lëtzebuerger"

(SC) - Das Jahr 1919 war ein bewegtes Jahr für die luxemburgische Monarchie. Am 15. Januar übernahm Großherzogin Charlotte nach der Abdankung ihrer älteren Schwester Marie-Adelheid den großherzoglichen Thron.

Princesse Charlotte: Notlösung mit großer Zukunft Nach dem Ersten Weltkrieg war Luxemburgs Zukunft ungewiss. Großherzogin Marie-Adelheid war politisch unhaltbar geworden, die Unabhängigkeit des Landes stand in Frage. Am 15. Januar 1919 bestieg Marie-Adelheids jüngere Schwester den Thron.

Im Referendum vom 28. September 1919 wurde die großherzogliche Familie, nach einer turbulenten Zeit während des 1. Weltkrieges, in ihrer Legitimität als staatsführende Kraft bestätigt. 80,34 Prozent der Wähler stimmten für den Erhalt der konstitutionellen Monarchie.

Um das 100. Jubiläum der Thronbesteigung von Großherzogin Charlotte zu feiern, wird am Dienstagabend in der Philharmonie der Dokumentarfilm "Léif Lëtzebuerger" in Anwesenheit der großherzoglichen Familie gezeigt.

Neben Großherzog Henri wird auch Premierminister Xavier Bettel eine kurze Rede halten. Wer an der Filmvorführung am Dienstag um 17 Uhr teilnehmen will, kann sich online anmelden. Gäste werden darum gebeten, schon vor 16 Uhr an der Philharmonie zu sein.