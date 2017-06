(BB) - Das Migrationspaket hatten Luxemburg und die Kapverden Ende 2015 geschnürt. Zwei Jahre später liegt das neue Gesetz vor. Einwohner des afrikanischen Inselstaats erhalten einen vereinfachten, legalen Zugang zum Arbeitsmarkt in Luxemburg. Und das vor allem für hochqualifizierte Profile. Die Aufenthaltsgenehmigung für eine berufliche Tätigkeit beläuft sich auf eine Dauer von einem bis zu fünf Jahren und auf bis zu 90 Tage pro Semester.

"Das Abkommen kommt beiden Ländern zugute, weil die Menschen einfacher im anderen Staat arbeiten können und Erfahrungen fürs Leben sammeln", so Berichterstatter Marc Angel (LSAP) am Dienstag bei der Abstimmung im Parlament.



"Es kann den Menschen neue Perspektiven geben", befindet auch Joao da Luz. Der Vorsitzende der Dachverbands von kapverdischen Vereinigungen ( FACVL) in Luxemburg erhofft sich durch die Migrationsmöglichkeiten wirtschaftliche Verbesserungen für den Inselstaat.



16 Prozent der Bevölkerung der Kapverden ist arbeitslos. Besonders betroffen ist jeder dritte Jugendliche, laut Angaben des französischen Amts für auswärtige Angelegenheiten. Die sogenannte "zirkuläre Migration" soll demnach eine Möglichkeit sein, berufliche Erfahrung und finanzielle Rücklagen für die Familie durch eine zeitlich begrenzte Arbeit in einem Aufnahmeland zu bekommen. "Eine erleichterte Wanderung in die EU kann eine Antwort auf die Arbeitslosigkeit und die Armut sein", meint Joao da Luz.

Chancen und Bedingungen



Allerdings: Nicht alle werden vom neuen Migrationsverfahren profitieren. Das Abkommen betrifft vorwiegend hochqualifizierte Fachkräfte. Die vereinfachten Aufenthaltsgenehmigungen richten sich an Wissenschaftler, Mediziner, Juristen und IT-Spezialisten. Von weniger ausgebildeten Profilen und Saisonarbeitern ist nicht die Rede. Doch gerade hier könnte das Bedürfnis im Entsendestaat groß sein.



Für Studenten, die einen Hochschulabschluss in Luxemburg absolvieren, besteht die Möglichkeit noch eine zweijährige Berufserfahrung im Land zu haben bevor sie in ihre Heimat zurückgehen. Auszubildende können sich ihrerseits an Austauschprogramms beteiligen. Ihre Anzahl ist jährlich auf 10 Personen begrenzt.

"Wir fragen uns, wer letztlich einfacher kommen wird oder nicht. Das hängt davon ab, nach welchen Kriterien die Anträge untersucht werden", zeigt sich Joao da Luz nachdenklich.

Die Weltbürger



Genaue Zahlen über die aktuelle jährliche Zuwanderung von Kapverdiern liegen den Vereinigungen nicht vor. Diese seien schwer einzuschätzen, so der FACVL-Vorsitzende, da seine Landsleute oftmals über einen zweiten Pass verfügen würden. Weltweit soll es schätzungsweise eine Million Menschen mit kapverdischen Wurzeln geben. Auf dem Inselstaat an der Küste Ostafrikas leben knapp 520.000 Einwohner. So geht die Botschaft zurzeit von insgesamt 4.000 bis 6.000 Kapverdiern in Luxemburg aus. Angesichts der doppelten Staatsbürgerschaft sprechen die Vereinigungen hingegen von einer hiesigen Gemeinschaft von mehr als 10.000 Personen.



Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten war seinerseits am Dienstag für Auskünfte über die Einreisen nicht erreichbar.



Das neue Migrationsverfahren reiht sich in eine allgemeine europäische Überlegung ein, die zirkuläre Migration zwischen der EU und Drittstaaten zu erleichtern. Diese Vorgehensweise soll das Interesse von EU-Staaten an hochqualifizierten Fachkräften decken und zugleich vermeiden, dass sich talentierte Menschen für immer aus ihrem Herkunftsland verabschieden, so dass es zum "Brain drain" kommt.



Die neue gesetzliche Grundlage soll nicht zuletzt zur Bekämpfung der illegalen Migration beitragen, betonten die Mehrheitsabgeordneten am Dienstag im Parlament. Vorgesehen ist vor diesem Hintergrund die Rückaufnahme von abgewiesenen Migranten.

