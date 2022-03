Der „Initiative pour un devoir de vigilance“ geht der Brüsseler Vorschlag eines Lieferkettengesetzes nicht weit genug. Luxemburg müsse ambitionierter vorgehen.

Politik 2 Min.

Lieferkettengesetz

„Zu viele Schlupflöcher und Ausnahmen“

Michèle GANTENBEIN Der „Initiative pour un devoir de vigilance“ geht der Brüsseler Vorschlag eines Lieferkettengesetzes nicht weit genug. Luxemburg müsse ambitionierter vorgehen.

Im Februar hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein europaweites Lieferkettengesetz veröffentlicht, das Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten, Umwelt- und Klimaschutz in ihren Wertschöpfungsketten verpflichten soll.

Die „Initiative pour un devoir de vigilance“, der zahlreiche NGOs angehören, kann den Brüsseler Text nicht gutheißen. Er enthalte zu viele Schlupflöcher und Ausnahmen, die es Unternehmen erlauben, sich ihrer Verantwortung zu entziehen und sie auf Dritte abzuwälzen, so der Koordinator der Initiative, Jean-Louis Zeien, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zusammen mit Antoniya Argirova (ASTM) und Pit Bach (OGBL).

Menschenrechte und Umweltschutz: EU-Parlament will Lieferkettengesetz Die Abgeordneten forderten in einem am Mittwoch angenommenen Bericht ein entsprechendes Gesetz auf EU-Ebene.

Das EU-Lieferkettengesetz gilt für Unternehmen ab 500 Mitarbeiter und mit einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro. Die Initiative aber möchte, dass alle großen Unternehmen in die Pflicht genommen werden, also Unternehmen ab 250 Mitarbeiter und 50 Millionen Euro Jahresumsatz.

Auch kleine Unternehmen, die in Hochrisikobranchen oder -regionen tätig sind, sollten von der Regelung betroffen sein sowie Finanzbeteiligungsgesellschaften (Soparfi).

Die Initiative bedauert, dass der Faktor „Hochrisikogebiet“ im Brüsseler Text nicht vorkomme. Unter Hochrisikogebiet versteht die Initiative „politisch instabile geografische Gebiete, in denen Unterdrückung, systematische Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen nationales und internationales Recht stattfinden“.

Geht es nach den NGOs sollte die Gesetzgebung nahezu alle Wirtschaftsbereiche betreffen, vor allem aber diejenigen, die im Luxemburger „Plan d'action national sur les Entreprises et droits de l'Homme“ aufgeführt sind, unter anderem Finanzen, Dienstleistungen, Information und Kommunikation, Gaststättengewerbe, Textilindustrie, Landwirtschaft, Logistik, Schifffahrt, Baugewerbe, Rohstoffe.

Der Vorschlag der EU-Kommission aber beschränkt sich auf wenige Bereiche wie Fischerei, Landwirtschaft und Textilindustrie. Ausgeklammert sind die Sektoren Baugewerbe, Energie, Transport und vor allem der Finanzsektor.

Kaum Unternehmen betroffen

So aber betrifft die EU-Regelung weniger als 0,4 Prozent der Unternehmen in Luxemburg „und klammert quasi alle Finanzunternehmen aus“, so Zeien. Die NGOs wollen, dass die gesamte Finanzbranche, auch kleine und mittlere Unternehmen der Regelung unterliegen, „weil auch sie darauf achten müssen, dass im Rahmen ihrer Finanzierungen keine Menschenrechtsverletzungen passieren“.

Zeien erinnerte daran, dass unter den 50 Luxemburger Unternehmen, die sich für eine ambitionierte Gesetzgebung ausgesprochen haben, auch einige Finanzunternehmen sind.

Wenig Verständnis zeigt die Initiative zudem für die Regelung im Text, wonach im Falle eines Finanzierungsvertrags „die Berücksichtigung von Menschenrechten, Umwelt- und Klimakriterien nur ein einziges Mal geprüft werden, und zwar zu Beginn des Vertrags, und das, obwohl Kredite eine mehrjährige Laufzeit haben. Das ist inakzeptabel und nicht konform zu den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen“, ärgert sich Jean-Louis Zeien.

Vorbehalte gegen ein luxemburgisches Lieferkettengesetz International tätige Unternehmen sollen mehr Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards tragen – ob dazu ein nationales Gesetzeswerk taugt, bezweifeln Unternehmensverbände.

Von der Luxemburger Regierung fordert die Initiative, sich für eine ambitionierte und effiziente EU-Regelung einzusetzen und den ganzen Prozess zu dynamisieren.

Parallel dazu und unabhängig vom europäischen Gesetzgebungsprozess, sollte Luxemburg an einer ambitionierten nationalen Gesetzgebung arbeiten und die Chance nutzen, „die Finanzbranche zu einem Exzellenzzentrum in Fragen der Nachhaltigkeit und im Kampf gegen den Klimawandel zu machen. Wir haben die Mittel dazu.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.