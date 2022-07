Premier Xavier Bettel erklärte am Mittwoch, warum eine Impfpflicht jetzt keinen Sinn macht und trotzdem an einem Gesetzestext gearbeitet wird.

Regierungserklärung zur Impfobligation

„Zu einem Impfzwang wird es mit dieser Regierung nie kommen“

Eine knappe Viertelstunde reichte Premier Xavier Bettel (DP) am Mittwoch für seine Erklärung in Sachen Impfpflicht, gegen die sich die Regierung bekanntlich ausgesprochen hat. Nicht nur Wissenschaftler, sondern auch gesellschaftliche Akteure seien im Vorfeld um ihre Meinung gebeten worden. „Eine Impfpflicht sollte nur dann eingeführt werden, wenn sie auch getragen wird, und zwar nicht nur hier im Haus, sondern auch da draußen“, bemerkte er.



Sektorielle Impfpflicht ist vom Tisch

Während die von der Regierung ad hoc zusammengesetzte Expertengruppe sich noch im Januar in einem ersten Gutachten für eine sektorielle Impfpflicht für das Pflege- und Gesundheitspersonal ausgesprochen hatte, wurde nun nur noch eine solche für Menschen ab 50 empfohlen. „Zwischen den beiden Gutachten liegt nicht nur viel Zeit, sondern auch viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse“, so der Staatsminister. Alle noch offenen Fragen seien vergangene Woche im Austausch mit den Experten geklärt worden.

Im Moment sind die Zahlen sehr hoch, aber niemand liegt auf der Intensivstation. Xavier Bettel, Premierminister

Aufgrund des neuen Wissensstandes über die Omikron-Variante sei die Analyse differenzierter ausgefallen und es seien verschiedene Szenarien ausgearbeitet worden. „Omikron verbreitet sich viel schneller, es gibt mehr Kranke, aber der Einfluss auf die Gesundheit ist ein anderer, als wir ihn bei Delta-Variante hatten. Im Moment sind die Zahlen sehr hoch: Über 1.200 Infektionen sind es heute, 29 Personen werden im Krankenhaus behandelt, aber kein Patient liegt auf der Intensivstation“, informierte Bettel.

Warum die Regierung keine Impfpflicht einführt Der Ministerrat tauschte sich am Freitag mit einer Expertengruppe über die Impfpflicht aus. Ein Gesetz wird nur vorsorglich vorbereitet.

Das Virus sei zwar nicht weg, aber der Ansteckungsverlauf sei anders. „Außerdem gibt es heute Behandlungsmöglichkeiten, die wir im Januar noch nicht hatten, und vor allem Medikamente, die einen schlimmen Verlauf verhindern“, führte er weiter aus. Die neuen Erkenntnisse und die neuesten Zahlen aus dem In- und Ausland würden den Nutzen einer Impfpflicht infrage stellen.

Nur in einem von sieben Szenarien empfohlen

„Die Expertengruppe hat in ihrem Gutachten sieben mögliche Szenarien analysiert und nur in einem – im schlimmsten Szenario – eine Impfpflicht angeregt. Es wäre also zu einfach, zu sagen, dass Experten der Meinung sind, dass eine Impfpflicht kommen muss, nein, nur in einem von sieben Szenarien raten sie dazu: Wenn eine ansteckendere Virusvariante kommt, die schlimmere Konsequenzen hat. Außerdem müsse dann gesichert sein, dass der Impfstoff wirksam ist. Das lässt sich momentan nicht vorhersehen, weil wir solche Varianten noch nicht haben. Es gibt also viele Hypothesen“, so Bettel, der noch zu bedenken gab, dass man auch mit einer Impfpflicht nie eine Impfquote von 100 Prozent erreichen würde. „Wir müssen realistisch bleiben. Das käme ja dann einem Impfzwang gleich und dazu wird es mit dieser Regierung nie kommen“, unterstrich er.

Lenert erwägt zweiten Booster für alle ab 60 Paulette Lenert sprach sich bei RTL weiterhin gegen die Impfpflicht aus. Die vierte Impfung für Menschen ab 60 halte sie aber für sinnvoll.

„Wir haben nicht alles perfekt gemacht. Wir haben viel vorgeschlagen, jedoch hatte niemand eine Zauberformel parat. Die Chamber haben wir immer mit eingebunden, sodass es uns gelungen ist, stets das richtige Gleichgewicht zu halten“, zeigte sich der Premier überzeugt.

Die Proportionalität und die Bedingungen, die eine Impfpflicht rechtfertigen würden, seien im Moment nicht gegeben. Man wolle einen Entschluss in diesem Kontext nicht mit 31 gegen 29 Stimmen fassen. „Das wäre politisch ein Fehler. Wie sollten wir eine Impfobligation draußen verteidigen, wenn wir uns hier darüber streiten?“

Wir haben nicht alles perfekt gemacht. Wir haben viel vorgeschlagen, jedoch hatte niemand eine Zauberformel parat. Xavier Bettel, Premierminister

Bereit für den Ernstfall

Wichtig sei es, einen Konsens zu finden, und im Ernstfall bereit zu sein. „Wir wollen im Falle des Falles keine Zeit verlieren und deshalb einen entsprechenden Gesetzestext informell auf den Instanzenweg bringen, damit wir ihn, falls er gestimmt werden müsste, so schnell wie möglich durchbringen können“, sagte Bettel.

Expertengruppe empfiehlt weiterhin Impfpflicht für Menschen ab 50 Das Gremium sieht von einer sektoriellen Impfpflicht im Pflegesektor ab, schlägt aber konkrete Maßnahmen vor.

Die mögliche Einführung eines Impfregisters für das Personal in Pflege- und Altersheimen werde derweil juristisch geprüft. Ebenfalls analysiert wird der Rat der EMA einer weiteren Booster-Impfung für Menschen ab 60.

„Auch wenn wir jetzt keine Impfpflicht einführen, heißt das nicht, dass sich die Menschen nicht mehr impfen lassen sollen. Die Impfung ist immer noch die beste Lösung, um einen schlimmen Verlauf zu vermeiden“, hob Bettel hervor, bevor er sich noch einmal bei der Expertengruppe für die wertvolle Arbeit zum Ist-Zustand bedankte. „Wir stehen hinter der Wissenschaft.“ Am Donnerstagmorgen folgt die Debatte der Parlamentarier.

