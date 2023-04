Minister Franz Fayot macht sich darüber schlau, wie Kooperationsprojekte und humanitäre Initiativen mit lokalen Partnern umgesetzt wurden.

Kooperationsminister

Franz Fayot in Bangladesch und Nepal

Minister Franz Fayot macht sich darüber schlau, wie Kooperationsprojekte und humanitäre Initiativen mit lokalen Partnern dort umgesetzt wurden.

(C.) – Für Kooperationsminister Franz Fayot (LSAP) geht es vom 28. April bis zum 6. Mai auf Arbeitsbesuch nach Bangladesch und Nepal. Ziel wird der Besuch mehrerer Kooperationsprojekte sein, die von luxemburgischen NGOs und ihren lokalen Partnern umgesetzt werden, sowie von humanitären Initiativen, die von der luxemburgischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kooperationsministeriums.

In Bangladesch wird Minister Fayot Projekte der NGOs Friendship International und Caritas Luxemburg besuchen, die unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Berufsbildung sowie Ernährung und Lebensmittelsicherheit tätig sind.

Der Minister wird zudem das Flüchtlingslager Ukhiya in Cox's Bazar besichtigen, wo die luxemburgische Entwicklungszusammenarbeit unter anderem die humanitären Aktivitäten des Welternährungsprogramms und des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen für die Rohingya-Flüchtlinge unterstützt.

In Nepal wird Franz Fayot Projekte von sechs luxemburgischen NGOs besuchen: FNEL Scouts et Guides, Coopération Humanitaire Luxembourg, Handicap International Luxembourg, ECPAT (End Child Prostitution and Trafficking), Aide à l'Enfance de l'Inde et du Nepal und Life Project for Youth.

