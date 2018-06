La grève inédite dans le secteur des soins qui a touché jusqu'ici Sodexo à Bettembourg et la fondation des «Parcs du 3e Age» à Bertrange, se propage au groupe Zitha Senior. A 11h30 ce jeudi une grève illimitée a été déclenchée par l'OGBL rue Sainte-Zithe à Luxembourg! Le site de Pétange suivra irrémédiablement.

Zitha Senior touché à son tour par la grève à Luxembourg

Chez Zitha Senior «100% des salariés ont voté pour la grève!», assure Nora Back, secrétaire centrale du Syndicat santé, services sociaux et éducatifs de l'OGBL alors que les salariés, d'ordinaire aux petits soins pour les pensionnaires de la Séniorie Saint-Jean de la Croix, sont descendus sur le trottoir pour entamer une grève illimitée.



La grève des maisons de soins touche #Luxembourg et le group Zitha Senior pic.twitter.com/utfj1lC82J — MauriceFick (@MauriceFick) June 14, 2018





8e jour de conflit à Bettembourg: les grévistes stoppent les «casseurs de grève» Des grévistes qui ont installé des barrages filtrants à toutes les entrées pour stopper les «casseurs de grève». Une direction qui fait appel à la police. Trois inspecteurs de l'ITM qui déboulent. Au 8e jour de grève, le conflit entre les grévistes de la Maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg et la direction de Sodexo s'est soudainement durci.

Le résultat de la consultation interne qui avait été menée il y a deux semaines chez Zitha Senior par l'OGBL est en réalité connu depuis vendredi au sein du syndicat majoritaire. Il a soigneusement été gardé sous silence pour ménager l'«effet de surprise» et prendre de court la direction du groupe Zitha Senior.



La menace d'une grève illimitée planant depuis le mardi 5 juin, c'est-à-dire depuis que l'OGBL avait annoncé que la coupe était pleine pour les 350 salariés du secteurs d'aides et de soins et qu'ils passeraient à l'action de manière imminente et progressive.

Tout comme leurs 73 collègues de la Maison de soins «An de Wisen» à Bettembourg qui sont entrés ce jeudi dans leur 9e jour de grève, les aides-soignants, auxiliaires de vie, infirmiers, kinésithérapeutes, etc. de la Séniorie Saint-Jean de la Croix à Luxembourg revendiquent que leur soient appliquées les revalorisations dues depuis octobre 2017. Date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de travail FHL (Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois).



C'est une nouvelle étape dans un conflit qui a pris une tournure rocambolesque mercredi à la maison de soins «An de Wisen» où les grévistes avaient installé des barrages filtrants à toutes les entrées pour stopper les «casseurs de grève». Avant que police et ITM ne s'en mêlent.

Les sites de Luxembourg et de Pétange confondus, le groupe Zitha Senior, compte parmi son personnel 126 salariés sous convention FHL. Autant de grévistes potentiels.