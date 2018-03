Die verlorenen Jahre in der Wohnungsbaupolitik treffen die sozial Schwachen.

Zeit ist Geld

Claude Feyereisen Die verlorenen Jahre in der Wohnungsbaupolitik treffen die sozial Schwachen.

Wer in Luxemburg den Mindestlohn bezieht, ist de facto arm. Vom Bruttolohn in Höhe von 1 998,59 Euro bleiben nach Abzügen kaum mehr als 1 700 Euro übrig. Und dieses Einkommen liegt nur knapp über dem Betrag, der als Armutsgrenze gilt: Bürger, die mit weniger als 1 689 Euro auskommen müssen, gelten laut Statec als armutsgefährdet.

Die Lebensumstände dieser Bevölkerungsgruppe werden greifbar, wenn man die Armutsschwelle in Relation zu den monatlichen Mietkosten setzt: Im Schnitt fallen laut „Observatoire de l'habitat“ für eine Wohnung 1 380 Euro (Stand: 2016) an, für ein Haus gar 2 508 Euro. Ob mit oder ohne Mietzuschuss, selbst im Falle zweier Mindesteinkommen sind die entsprechenden, oftmals kinderreichen Haushalte finanziell stark eingeschränkt. Betrachtet man die „Logement-Debatte“ im Parlament vor diesem Hintergrund, wird deutlich, wie wenig die Regierung innerhalb von vier Jahren den selbst gesteckten Zielen gerecht geworden ist.

In seiner Regierungserklärung vom 10. Dezember 2013 hatte Premier Xavier Bettel (DP) noch betont, dass Wohnen ein Recht sei und kein Privileg bleiben dürfe und angekündigt: „Fir dem Problem vum Logement bäizekommen, huet dës Regierung sech vill virgeholl. Si wëll dem Problem virun allem massiv iwwert de Wee vun der Offer entgéintwierken.“ Wenn mit dieser Aussage auch öffentliche Bauträger gemeint waren, so ist das Vorhaben gescheitert. Der jährliche Mittelwert fertiggestellter Wohneinheiten beim „Fonds du Logement“ liegt seit 2013 konstant bei etwa 100 – den Ausrutscher von 2016 mit lediglich 19 (!) Wohnungen ausgenommen. Der Output des zweiten staatlichen Bauträgers, der „Société nationale des habitations à bon marché“, bewegt sich in einer vergleichbaren Größenordnung. Im Bereich des Wohnungsbaus hat diese Regierung zwar nicht weniger, aber vor allem auch nicht mehr als das Vorgängerkabinett geleistet.

Maßnahmen wie die Erhöhung des TVA-Satzes auf dem Bau von Mietwohnungen von drei auf 17 Prozent (zum 1. Januar 2015) sind ohne Wirkung geblieben: Die Preise steigen ungebremst weiter. Und nach der Reform baut der „Fonds“ immer noch Wohnungen, die verkauft werden. Besser wäre es, wenn sich die staatlichen Träger auf den Bau von Mietwohnungen beschränken würden. Und der angestrebte Weg, die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum verstärkt in den Verantwortungsbereich der Gemeinden auszulagern, wird wenig zielführend sein. Weil viele Bürgermeister die „kommunale Autonomie“ in die Waagschale werfen werden und weil die Kompetenzen und Erfahrungswerte der Kommunen beim Wohnungsbau stark variieren.

Für diejenigen, die auf den unteren Sprossen der sozialen Leiter stehen, hat sich nichts geändert. Außer vielleicht, dass ihre Lage noch aussichtsloser geworden ist. Wenn auch für die Zukunft Hunderte Wohnungen angekündigt sind, so wurde wertvolle Zeit vertan – insbesondere während der ersten beiden Jahre der Legislaturperiode, als das Wohnungsbauministerium der am Ende desavouierten Maggy Nagel (DP) unterstand. Wegen der klaffenden Lücke zwischen Anspruch und Ergebnis gebührt der Regierung beim Wohnungsbau „eng Datz“. Eine Note, die durch eine Aussage des Nagel-Nachfolgers Marc Hansen (DP) zusätzlich gerechtfertigt wird: Bei der „Logement-Debatte“ hatte der Minister nonchalant gemeint, in Luxemburg gebe es sehr wohl erschwinglichen Wohnraum, im Norden beispielsweise. Dann müsse man eben längere Anfahrtswege in Kauf nehmen.

Als ob es so einfach wäre.