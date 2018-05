Zehn Jahre Einheitsstatut

Vor zehn Jahren wurde das Einheitsstatut eingeführt. Die Chambre des salariés feiert den runden Geburtstag mit einer akademischen Festsitzung.

Danielle SCHUMACHER Vor zehn Jahren wurde das Einheitsstatut eingeführt. Die Chambre des salariés feiert den runden Geburtstag mit einer akademischen Festsitzung.

Die Gleichstellung von Arbeitern und Privatbeamten gilt als eine der wichtigsten Reformen in der jüngeren Geschichte des Landes.



8 Der frühere Arbeitsminister und heutige Richter am EuGH, François Biltgen gilt als einer der Väter des Statut unique Foto: Lex Kleren

Als das Einheitsstatut am 13. Mai 2008 in Kraft trat, bedeutete dies nicht nur das Ende einer jahrelangen Ungleichbehandlung, sondern auch eine enorme administrative Vereinfachung. Die Krankenkassen fusionierten zur Nationalen Gesundheitskasse und die verschiedenen Rentenkassen gingen in der Caisse nationale d’assurance pension auf.

Das Einheitsstatut legte aber auch die Basis für die Schaffung einer einzigen, starken Berufskammer für alle Angestellten. Die Chambre des salariés feierte den runden Geburtstag am Donnerstag mit einer akademischen Festsitzung im Konservatorium der Hauptstadt.



Mit von der Partie waren die beiden „Väter“ des Einheitsstatuts, der frühere Arbeitsminister François Biltgen und sein Kollege aus dem Sozialressort Mars Di Bartolomeo. Der aktuelle Präsident der Angestelltenkammer, Jean-Claude Reding, gilt als einer der Geburtshelfer des Einheitsstatuts.