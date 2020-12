Zwischen dem 14. und dem 20. Dezember infizierten sich in Luxemburg 741 Personen weniger als in der Vorwoche.

Zahlen im Wochenvergleich rückläufig

Zwischen dem 14. und dem 20. Dezember infizierten sich in Luxemburg 741 Personen weniger als in der Vorwoche.

(DS) - Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Zwischen dem 14. und dem 20. Dezember registrierte die Santé 2.681 neue Corona-Fälle, gegenüber 3.422 in der Woche davor.

Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank von 546,55 auf 428,20. Dabei wurde in der vergangenen Woche mehr Tests durchgeführt, und zwar 78.271 gegenüber 70.300 in der Vorwoche. Wie das Gesundheitsministerium in seinem Wochenbericht weiter mitteilt, lag der Reproduktionswert vergangene Woche unverändert bei 0,87, die Positivrate bei den Tests ging von 4,87 auf 3,43 Prozent zurück.

Zwischen dem 14. und dem 20. Dezember haben 38 Personen die Corona-Infektion nicht überlebt, in der Vorwoche waren es 44. Das Durchschnittsalter der Opfer betrug 83 Jahre. 181 (173) Patienten mussten in der vergangenen Woche stationär im Krankenhaus behandelt werden, 43 (47) lagen auf der Intensivstation. Die Zahl der aktiven Infektionen geht von 8.260 auf 7.026 zurück.

6.838 Personen waren isoliert, auch das ist ein Rückgang (Vorwoche 7.423). Bei den Quarantänen verzeichnet man sogar einen Rückgang um fast 2.700 Einheiten auf 8.068 Personen.

