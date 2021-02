Vergangenes Jahr verzeichnete man in Luxemburg 4.609 Todesfälle, wie der Statec am Mittwoch meldet.

Zahl der Sterbefälle in Luxemburg um 8,5 Prozent gestiegen

4.607 Menschen sind 2020 in Luxemburg gestorben – so viele Sterbefälle innerhalb eines Jahres gab es seit Mitte des 20. Jahrhunderts im Großherzogtum nicht mehr. Lediglich 1976 gab es mit 4.507 annähernd viele Todesfälle. Im Vergleich mit 2019 (4.283 Fälle) stellt das eine Steigerung um 8,5 Prozent dar.

10,5 Prozent der Todesfälle des vergangenen Jahres stehen in Verbindung mit Covid-19, nimmt man die Zahlen ab dem Beginn der Pandemie (März 2020) unter die Lupe, so stellen die Corona-Opfer sogar 13,2 Prozent aller Sterbefälle. 3.787 Menschen sind zwischen März 2020 und Dezember 2020 gestorben, dies stellt eine Übersterblichkeit von 437 Personen zum Vorjahr dar. Nimmt man die gleiche Periode aus dem Jahr 2018 unter die Lupe, so sind 2020 sogar 501 zusätzliche Todesfälle registriert worden.

Die Übersterblichkeit zeigt sich besonders stark in den Monaten November (+39,1 Prozent) und Dezember (+38,9 Prozent). Im November 2020 gab es beispielsweise 149 Tote mehr als im selben Monat des Jahres 2019. Während der Monate Januar, Februar, Juni und Juli lagen die Todeszahlen auf dem Niveau der Jahre 2019 und 2018.

Nimmt man die Zahl der Toten und setzt sie in Relation zur Bevölkerungszahl, kommt man 2020 auf 7,4 Tote pro 1.000 Einwohner. Ähnliche Werte registrierte man zuletzt um 2010.

